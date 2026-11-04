به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه هم‌زمان با فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با حضور اقشار مختلف مردم، دانش‌آموزان، فرهنگیان و مسئولان در شهر مرزی گلشن آغاز شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و سردادن شعارهای استکبارستیزی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، بر همبستگی و ایستادگی در دفاع از کشور تأکید کردند.

حضور مردم و به‌ویژه نسل نوجوان در این راهپیمایی، جلوه‌ای از مشارکت اقشار مختلف جامعه در گرامیداشت مناسبت ملی ۱۳ آبان در این منطقه مرزی بود.