خبرگزاری مهر- گروه استانها- سکینه اسمی: آذربایجان ‌غربی با تولید حدود ۱.۵میلیون تن سیب، امسال بار دیگر جایگاه خود را به‌عنوان قطب تولید این محصول در کشور تثبیت کرده است؛ اما افزایش عرضه، افت قیمت‌های جهانی و مشکلات صنایع تبدیلی، بازار سیب استان را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است.

در این میان، توافق برای خرید سیب صنعتی با نرخ پایه ۱۷ هزار تومان، ورود بخش خصوصی به فرآیند خرید و رایزنی‌های تازه برای صادرات سیب به ویتنام، سه محور مهم تلاش‌ها برای حمایت از باغداران و رونق بازار این محصول به شمار می‌رود.

فصل برداشت سیب در آذربایجان‌غربی، فصل به ثمر نشستن یک سال تلاش باغدارانی است که با هزینه ‌های سنگین تولید، نگهداری و برداشت، چشم ‌انتظار فروش محصول خود هستند؛ محصولی که کیفیت و حجم تولید آن، نام این استان را در میان قطب‌ های اصلی باغداری کشور قرار داده است.

با این حال، بازار سیب همیشه به اندازه باغ‌های پربار استان رونق ندارد، امسال نیز افزایش تولید در مناطق مختلف، کاهش قیمت‌های جهانی و محدودیت ‌های اقتصادی صنایع فرآوری، فروش بخشی از محصول به‌ ویژه سیب صنعتی را با دشواری مواجه کرده است؛ موضوعی که ضرورت ورود دستگاه‌های مسئول برای حمایت از تولیدکنندگان و مدیریت بازار را بیش از گذشته نمایان کرد.

در چنین شرایطی، از یک سو توافق با کارخانه‌های کنسانتره برای خرید سیب صنعتی با نرخ پایه ۱۷ هزار تومان و پیش‌بینی مشوق‌های صادراتی و تسهیلاتی در دستور کار قرار گرفته و از سوی دیگر، هیئت اقتصادی آذربایجان‌غربی با سفر به ویتنام، به دنبال گشودن دریچه‌ای تازه برای حضور سیب استان در بازارهای جنوب شرق آسیاست؛ دو مسیری که می‌تواند در کنار یکدیگر به ساماندهی بازار و تقویت جایگاه اقتصادی سیب آذربایجان‌غربی کمک کند.

تولید ۱.۵میلیون تن سیب؛ بازار با چالش عرضه مواجه شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تولید حدود یک‌ ونیم میلیون تن سیب باکیفیت در استان طی سال جاری اظهار کرد: با وجود کیفیت بالای محصول تولیدی، افزایش تولید منطقه‌ای و افت قیمت‌های جهانی، صنایع فرآوری را با چالش‌هایی مواجه کرده است.

محمدرضا اصغری با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای ساماندهی بازار سیب صنعتی افزود: با ورود مستقیم وزیر جهاد کشاورزی، همراهی مدیریت ارشد استان و پیگیری‌های سازمان جهاد کشاورزی، توافق نهایی برای تثبیت قیمت خرید سیب صنعتی انجام شده است.

وی با بیان اینکه حمایت از باغداران و حفظ فعالیت اقتصادی صنایع تبدیلی باید به‌صورت همزمان دنبال شود، تصریح کرد: در نشست تخصصی با معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، سازوکار خرید سیب صنعتی با نرخ پایه ۱۷ هزار تومان مورد توافق قرار گرفت و کارخانه‌ها برای خرید محصول با این قیمت موافقت کردند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌ غربی ادامه داد: در مقابل، وزارت جهاد کشاورزی نیز سازوکار اعطای مشوق‌هایی از جمله تخفیف تعرفه‌های صادراتی را برای حمایت از صنایع تبدیلی و حفظ صرفه اقتصادی فعالیت آن‌ها عملیاتی می‌کند.

اصغری با اشاره به نقش نقدینگی در استمرار خرید محصول باغداران گفت: با هماهنگی شبکه بانکی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز، بخش خصوصی نیز وارد چرخه خرید سیب صنعتی شده و خرید مستقیم این محصول همگام با کارخانه‌های فرآوری آغاز شده است.

وی همچنین از پیگیری‌های دیپلماتیک برای توسعه بازارهای صادراتی خبر داد و افزود: از طریق وزارت امور خارجه و سفرای کشورهای همسایه، موضوع گشایش مسیرهای صادراتی و کاهش موانع مرزی دنبال می‌شود تا با تقویت تقاضا در بازارهای بین‌المللی، از افت قیمت محصول جلوگیری شود.

خرید سیب صنعتی؛ تلاش برای کاهش دغدغه باغداران

در کنار توافق با صنایع تبدیلی، ورود شبکه تعاون روستایی و بخش خصوصی به فرآیند خرید نیز از اقداماتی است که با هدف تسهیل فروش محصول و حمایت از باغداران دنبال می‌شود.

بر اساس اعلام مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌ غربی، خرید حمایتی سیب صنعتی با نرخ هر کیلو گرم ۱۷ هزار تومان از دهم آبان‌ماه آغاز شده است.

سجاد حسامی در این زمینه اظهار کرد: همچنین بیش از ۱۵ هزار تن سیب صنعتی به‌صورت توافقی و مدت‌ دار از باغداران خریداری و به کارخانه‌های صنایع تبدیلی تحویل شده است.

این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که بخش قابل‌ توجهی از محصول باغ‌های استان در گروه سیب صنعتی قرار می‌گیرد و خرید به‌ موقع آن برای جلوگیری از افت کیفیت و کاهش خسارت تولیدکنندگان اهمیت دارد.

ویتنام؛ بازار تازه در مسیر صادرات سیب آذربایجان ‌غربی

در کنار تلاش‌ها برای ساماندهی بازار داخلی، توسعه صادرات و یافتن مقصدهای جدید برای عرضه سیب استان نیز در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا، هیئت اقتصادی آذربایجان ‌غربی در نخستین روز سفر خود به ویتنام با واردکنندگان و فعالان بازار میوه این کشور دیدار کرد تا زمینه صادرات سیب استان و حضور در بازار این کشور بررسی شود.

این سفر با حضور نمایندگان استانداری، اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی استان و در ادامه بازدید پیشین هیئت ویتنامی از باغ‌ها و ظرفیت‌های تولید و صادرات سیب آذربایجان‌غربی انجام شده است.

در جریان این نشست، نیاز بازار ویتنام به ارقام مختلف سیب، استانداردهای کیفی، الزامات فنی و بهداشتی، شرایط بسته‌بندی و حمل‌ونقل و سازو کارهای تجاری صادرات مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین ظرفیت تولید سیب متناسب با تقاضای واردکنندگان ویتنامی ارزیابی شد تا زمینه همکاری مستقیم میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان با فعالان تجاری این کشور فراهم شود.

این رایزنی‌ها با هماهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در هانوی و همکاری رایزن بازرگانی کشورمان در ویتنام ادامه خواهد یافت و هدف اصلی آن، عملیاتی کردن توافقات اولیه و تبدیل مذاکرات تجاری به فرصت‌های واقعی صادراتی است.

خرید تضمینی سیب و چالش‌های صادرات؛ محور مطالبات بخش خصوصی آذربایجان‌غربی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه،نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه استان در حوزه واردات کالاهای اساسی به‌عنوان معین شمال‌غرب کشور اظهار کرد: این دستاورد حاصل همراهی مدیریت ارشد استان، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است؛ اما فعالان اقتصادی در حوزه‌های تولید و صادرات محصولات کشاورزی با موانع جدی مواجه‌اند.

قاسم کریمی اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های تجاری و مرزی آذربایجان غربی، این استان توانسته است در حوزه واردات کالاهای اساسی به‌عنوان معین شمال‌غرب کشور نقش‌آفرینی کند که این موضوع حاصل همراهی استاندار، دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی است.

وی با اشاره بر افزایش شدید هزینه‌های حمل‌ ونقل صادراتی تصریح کرد: یکی از درخواست‌های جدی ما اختصاص یارانه حمل‌ونقل به صادرکنندگان است؛ چراکه هزینه حمل کانتینر که در سال گذشته حدود ۸۰۰ تا یک‌هزار و ۲۰۰ دلار بود، امسال به حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار دلار رسیده است و این افزایش هزینه توان رقابت صادرکنندگان را به‌شدت کاهش داده است.

کریمی با اشاره به مشکلات صادرکنندگان سیب در زمینه مشوق‌های صادراتی و واردات موز اظهار کرد: امسال در حوزه مشوق‌های صادراتی سیب و همچنین واردات موز، موانعی از جمله محدودیت‌های مرتبط با رویه کولبری و مشکلات ثبت سفارش ایجاد شده که روند فعالیت صادرکنندگان سیب را با اختلال مواجه کرده است.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی، لازم است مشوق‌ های صادراتی سیب مورد بازنگری قرار گیرد و موانع موجود در مسیر واردات موز برای صادرکنندگان سیب برطرف شود تا امکان ادامه فعالیت و حفظ بازارهای صادراتی فراهم شود.

رئیس اتاق بازرگانی ارومیه همچنین با اشاره به موضوع رفع تعهدات ارزی گفت: درخواست‌هایی در این زمینه به ریاست‌جمهوری ارسال شده است تا با توجه به شرایط ویژه امسال، میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی حداکثر ۴۰ درصد در نظر گرفته شود و برای سال ۱۴۰۶ نیز محدودیت‌های موجود در این حوزه مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

کریمی با اشاره بر ضرورت تأمین مالی واحدهای تولیدی و فعالان حوزه حمل‌ونقل محصولات کشاورزی خاطرنشان کرد: هزینه تأمین کالا، خرید محصولات و فعالیت‌های تولیدی و تجاری نسبت به سال گذشته حدود دو تا سه برابر افزایش یافته، درحالی‌که تسهیلات اختصاص‌یافته به واحدهای فعال در این حوزه به‌طور قابل‌توجهی کاهش پیدا کرده است.

سیب استان در انتظار بازارهای پایدار

تولید گسترده سیب در آذربایجان‌غربی، ظرفیت مهمی برای اقتصاد کشاورزی استان محسوب می‌شود؛ ظرفیتی که بهره‌برداری کامل از آن تنها به میزان برداشت محصول وابسته نیست و بازاررسانی، صنایع تبدیلی و صادرات نیز در سرنوشت اقتصادی آن نقش تعیین‌کننده دارند.

در این میان، خرید حمایتی سیب صنعتی با نرخ پایه ۱۷ هزار تومان می‌تواند بخشی از دغدغه باغداران را کاهش دهد و ورود بخش خصوصی نیز زمینه افزایش رقابت در خرید محصول را فراهم کند. از سوی دیگر، مشوق‌های صادراتی و تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای صنایع تبدیلی می‌تواند به استمرار فعالیت کارخانه‌ها و جذب بیشتر محصول کمک کند.

در بخش صادرات نیز رایزنی با ویتنام، فرصتی برای گسترش مقاصد تجاری سیب استان است؛ بازاری که دستیابی به آن مستلزم رعایت استانداردهای کیفی، بسته‌بندی مناسب، حمل‌ونقل اقتصادی و استمرار عرضه خواهد بود.

آنچه امروز برای سیب آذربایجان‌غربی اهمیت دارد، پیوند خوردن این اقدامات در یک مسیر واحد است؛ مسیری که از حمایت باغدار و خرید به‌موقع محصول آغاز شود، با تقویت صنایع فرآوری ادامه پیدا کند و در نهایت با توسعه صادرات، ارزش واقعی این محصول را به اقتصاد استان بازگرداند.

سیب آذربایجان‌غربی ظرفیت آن را دارد که فراتر از یک محصول فصلی، به یکی از پایه‌های پایدار تجارت کشاورزی استان تبدیل شود؛ ظرفیتی که تحقق آن به تداوم حمایت‌ها، رفع موانع صادراتی و تبدیل توافق‌های امروز به قراردادهای اجرایی و بازارهای مطمئن فردا وابسته است.