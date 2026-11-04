به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با پایان تور بین‌المللی نمایشگاه «سرزمین مهر» در چین، ۱۵۱ اثر تاریخی‌فرهنگی متعلق به موزه‌های استان تهران، پس از برگزاری نمایشگاه در پنج شهر مهم فرهنگی و تاریخی این کشور، صبح امروز ۱۲ آبان‌ماه در سلامت کامل به ایران بازگشت و با رعایت کامل ضوابط حفاظتی و امنیتی، به مخزن منتقل شد.

علی طلوعی با اعلام خبر بازگشت مجموعه آثار تاریخی‌فرهنگی نمایشگاه «سرزمین مهر» به کشور گفت: با پایان تور نمایشگاهی این مجموعه در چین و برگزاری آخرین نمایشگاه در شهر لوشان، در دالیان، ۱۵۱ اثر تاریخی‌فرهنگی صبح امروز، ۱۲ آبان‌ماه، به کشور بازگشت.

او با تشریح فرآیند انتقال و تحویل آثار افزود: پس از انجام تشریفات اداری و گمرکی و هماهنگی‌های بین‌بخشی، با همکاری گمرک فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) و با همراهی و حفاظت یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان تهران، معاون میراث‌فرهنگی و جمعی از مدیران موزه‌ها و کارشناسان تخصصی، تمامی آثار در شرایط کاملا ایمن و با رعایت تدابیر حفاظتی و امنیتی به مخزن منتقل شد.

طلوعی با تاکید بر اهمیت صیانت از اصالت و سلامت آثار تاریخی در فرآیند جابه‌جایی‌های بین‌المللی، بازگشت این مجموعه در شرایط حساس کشور را اقدامی مهم و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی منسجم میان دستگاه‌های مسئول دانست و اظهار کرد: این ماموریت با همکاری و هماهنگی کامل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مجموعه دولت، با موفقیت به انجام رسید.

او همچنین با قدردانی از همکاری و همراهی طرف چینی در برپایی و میزبانی نمایشگاه «سرزمین مهر»، از تلاش‌های مجموعه مدیران، کارشناسان و متخصصانی که طی دو سال گذشته در طراحی، سازمان‌دهی، برگزاری و پشتیبانی از این رویداد فرهنگی نقش‌آفرینی کردند، تقدیر کرد.

نمایشگاه «سرزمین مهر» با ارائه ۱۵۱ اثر تاریخی‌فرهنگی از مجموعه موزه‌های استان تهران، در قالب یک تور نمایشگاهی در پنج شهر مهم فرهنگی و تاریخی چین برگزار شد و با استقبال چشمگیر مخاطبان چینی همراه بود.