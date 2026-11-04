به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین وحیدخراسانی از مراجع عظام تقلید، به منظور انجام اقدامات درمانی در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده و روند رسیدگی پزشکی به وضعیت ایشان تحت نظارت پزشکان معالج در حال انجام است.



یکی از اعضای دفتر این مرجع تقلید با تأیید خبر بستری شدن ایشان اظهار کرد: آیت‌الله وحیدخراسانی برای پیگیری امور درمانی در بیمارستان بستری شده‌اند و اقدامات پزشکی مربوط به ایشان ادامه دارد.



وی با اشاره به وضعیت عمومی این مرجع تقلید افزود: بحمدالله حال عمومی ایشان مساعد است و روند درمان ایشان زیر نظر تیم پزشکی دنبال می‌شود.