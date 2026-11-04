به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حسین وحیدخراسانی از مراجع عظام تقلید، به منظور انجام اقدامات درمانی در یکی از بیمارستانهای تهران بستری شده و روند رسیدگی پزشکی به وضعیت ایشان تحت نظارت پزشکان معالج در حال انجام است.
یکی از اعضای دفتر این مرجع تقلید با تأیید خبر بستری شدن ایشان اظهار کرد: آیتالله وحیدخراسانی برای پیگیری امور درمانی در بیمارستان بستری شدهاند و اقدامات پزشکی مربوط به ایشان ادامه دارد.
وی با اشاره به وضعیت عمومی این مرجع تقلید افزود: بحمدالله حال عمومی ایشان مساعد است و روند درمان ایشان زیر نظر تیم پزشکی دنبال میشود.
قم- آیتالله وحیدخراسانی از مراجع عظام تقلید در یکی از بیمارستانهای تهران برای انجام امور درمانی بستری شد.
به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حسین وحیدخراسانی از مراجع عظام تقلید، به منظور انجام اقدامات درمانی در یکی از بیمارستانهای تهران بستری شده و روند رسیدگی پزشکی به وضعیت ایشان تحت نظارت پزشکان معالج در حال انجام است.
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