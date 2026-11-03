حجت‌الاسلام ابوالقاسم ابراهیمی‌نوری، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، اظهار کرد: حضور گسترده و پرشور مردم، به‌ویژه دانش‌آموزان و نسل جوان در راهپیمایی این روز ضروری است.

امام جمعه رودسر، با بیان اینکه ۱۳ آبان یادآور مبارزه ملت ایران با زیاده‌خواهی و سلطه‌جویی آمریکا و تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: این روز نماد مقاومت و بیداری ملت ایران در برابر سیاست‌های سلطه‌جویانه آمریکاست و تقابل ملت ایران با سلطه‌طلبی آمریکا به امروز محدود نمی‌شود، بلکه ریشه در دهه‌های گذشته دارد.

وی با اشاره به سه رویداد مهم تاریخی ۱۳ آبان افزود: تبعید حضرت امام خمینی(ره) به ترکیه، قیام دانش‌آموزان و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، سه رخداد سرنوشت‌ساز این روز هستند که هر یک جلوه‌ای از روحیه بیداری، استقلال‌طلبی و مقاومت ملت ایران را به نمایش می‌گذارند.

ابراهیمی‌نوری بیان کرد: در روز دانش‌آموز، جوانان و دانش‌آموزان در اعتراض به رژیم پهلوی و سیاست‌های استعماری آمریکا به میدان آمدند که شماری از آنان به شهادت رسیدند و تعدادی نیز مجروح شدند.

وی همچنین با اشاره به همزمانی ۱۳ آبان امسال با ایام فاطمیه بیان کرد: استکبارستیزی، دشمن‌شناسی، دفاع از مظلوم و ایستادگی در برابر ظلم و زور، از درس‌ها و پیام‌های مهم ۱۳ آبان و ایام فاطمیه است که باید به‌ویژه برای نسل جوان تبیین شود.