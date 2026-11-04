به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، مردم شهرستان مهرستان با حضور در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، بار دیگر در کنار یکدیگر این مناسبت تاریخی را گرامی داشتند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و سردادن شعارهای استکبارستیزی، بر اهمیت حفظ وحدت، همبستگی ملی و گرامیداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

حضور اقشار مختلف مردم، به‌ویژه جوانان و دانش‌آموزان، جلوه‌ای از مشارکت اجتماعی مردم مهرستان در مراسم ۱۳ آبان و همراهی آنان با این مناسبت ملی بود.