به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، مردم شهرستان قصرقند در جنوب سیستان و بلوچستان با حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان، این مناسبت تاریخی را گرامی داشتند.

قصرقند، سرزمین نخلستان‌ها و میوه‌های شیرین و استوایی، امروز شاهد حضور اقشار مختلف مردم، جوانان و دانش‌آموزانی بود که با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و سردادن شعارهای استکبارستیزی، در این مراسم شرکت کردند.

حضور مردم در این شهرستان، جلوه‌ای از مشارکت و همراهی شهروندان مناطق مختلف جنوب استان در گرامیداشت روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی بود.