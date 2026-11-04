به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام برومند رازیانی پیش از ظهر چهارشنبه در سخنرانی مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرستان سقز، با گرامیداشت مناسبت‌های تاریخی این روز اظهار کرد: ۱۳ آبان یادآور سه رویداد مهم در تاریخ مبارزات ملت ایران، شامل قیام علیه لایحه کاپیتولاسیون در سال ۱۳۴۲، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ است.

وی با اشاره به پیشینه مداخلات آمریکا در امور ایران افزود: از کودتای ۲۸ مرداد و سرنگونی دولت مردمی مصدق تا حمایت از رژیم پهلوی و تصویب لایحه کاپیتولاسیون، دست آمریکا در جنایت و توطئه علیه ملت ایران آشکار بوده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با بیان اینکه انقلاب اسلامی الگوی مستقلی در برابر نظام‌های سرمایه‌داری غرب و سوسیالیستی شرق ارائه کرد، ادامه داد: انقلاب اسلامی با تکیه بر آموزه‌های الهی، استقلال و اراده مردم شکل گرفت و قدرت‌های شرقی و غربی از همان ابتدا تلاش کردند مانع رشد و تثبیت این الگو شوند.

رازیانی با اشاره به توطئه‌های مختلف علیه جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: دشمنان ابتدا با تحریک جریان‌های ضدانقلاب، سپس با تحمیل جنگ از سوی رژیم بعث و در ادامه با اعمال تحریم‌های ظالمانه تلاش کردند ملت ایران را از مسیر استقلال و پیشرفت بازدارند، اما در تحقق اهداف خود ناکام ماندند.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکا از این رژیم در تقابل با ایران بیان کرد: جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان به اندازه‌ای آشکار است که انزجار از این جنایت‌ها تنها به مسلمانان اختصاص ندارد و هر انسان آزاده‌ای از مشاهده این فجایع متأثر می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به حوادث جنگ اخیر و جنایت‌های صورت‌گرفته علیه ملت ایران اضافه کرد: دشمن تصور می‌کرد می‌تواند در مدت سه روز مردم ایران را به زانو درآورد، اما اراده ملت و لطف و عنایت الهی محاسبات آنها را برهم زد.

رازیانی با استناد به آیات قرآن کریم درباره وعده الهی در برابر دشمنان تأکید کرد: خداوند در قرآن وعده داده است اگر دشمنان با اهل ایمان وارد مقابله شوند، سرانجام پشت به میدان می‌کنند و هیچ یاور و پشتیبانی نخواهند یافت.

وی با بیان اینکه سنت الهی تغییرناپذیر است، افزود: اگر بر ایمان، باور و اعتقادات خود استوار بمانیم، بدون تردید یاری خداوند را خواهیم دید؛ چراکه اعتماد ما به وعده الهی نباید کمتر از اعتماد به وعده انسان‌های متخصص و باتجربه باشد.

تفرقه‌افکنی، آخرین امید دشمن برای ضربه به ایران است

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی و اسلامی گفت: دشمن امروز پس از ناکامی در جنگ نظامی و فشارهای اقتصادی، برای ورود به یک تقابل دیگر نیز با تردید مواجه است و آخرین امید خود را به ایجاد تفرقه در میان مردم بسته است.

رازیانی تصریح کرد: هر فردی در هر جایگاه، مسئولیت و لباسی که برای برهم زدن وحدت جامعه اسلامی تلاش کند، دانسته یا نادانسته در مسیر اهداف دشمن حرکت می‌کند و باید نسبت به این توطئه‌ها هوشیار بود.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد شکاف میان اقوام و جریان‌های سیاسی مختلف اظهار کرد: دشمن یک روز با اختلاف‌افکنی میان شیعه و سنی، روز دیگر با برجسته کردن تفاوت‌های قومی میان کرد، ترک و فارس و زمانی دیگر با دامن زدن به اختلافات سیاسی میان اصلاح‌طلب و اصولگرا به دنبال تضعیف انسجام ملی است.

رازیانی با یادآوری تأکیدات رهبر انقلاب بر پرهیز از اختلاف‌افکنی خاطرنشان کرد: باید با حفظ وحدت و همبستگی، ایمان و اعتقاد خود را تقویت کنیم تا زمینه نصرت الهی و پیروزی رزمندگان اسلام فراهم شود.

وی ابراز امیدواری کرد که به‌زودی شاهد پیروزی رزمندگان اسلام، سرافرازی ملت ایران و خواری و ذلت دشمنان باشیم.