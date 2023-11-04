دشمنی آمریکا با انسانیت آشکارتر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام برومند رازیانی ظهر شنبه در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان شهرستان دهگلان با اشاره به فریاد بلند ملت و شعارهای دشمن شکن مردم ایران در دفاع از تمام مظلومین و مستضعفین جهان بر علیه مستکبران عالم به ویژه آمریکا، اظهار کرد: دشمنی آمریکا با مردم ایران دشمنی امروز و دیروز نیست بلکه این دشمنی سابقه طولانی داشته و باید آن‌را از کودتای ۲۸ مرداد و حتی پیش از آن جستجو کرد.

وی تصریح کرد: در مناسبات سیزده آبان تبعید امام بعد از اعتراض دشمن شکن ایشان به کاپیتولاسیون در ۱۳ آبان ۴۲، سال‌ها بعد از تبعید امام در ۱۳ آبان ۵۷ حضور دانش‌آموزان به همراه دانشجویان پررنگ‌تر بود و آن زمانی بود که در دانشگاه تجمع کرده بودند و دژخیمان رژیم پهلوی سعی کردند با شلیک گلوله آنان را وادار به ترک صحنه نمایند اما هنگامی که ایستادگی این دانش آموزان و دانشجویان را دیدند کشتار سیزده آبان را رقم زدند.

وی اعلام کرد: دشمن با تمام کشتارها و توطئه‌های خود در اوایل انقلاب اسلامی موفق نشد کوچک‌ترین خللی در عزم دانش‌آموزان و دانشجویان وارد نماید.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان خاطرنشان کرد: مناسبت دیگر ۱۳ آبان در سال ۵۸ تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان بود که محلی برای توطئه و دسیسه علیه ملت ایران شده بود و دشمنی آمریکا با ملت ایران را برملا کرد و امام رحمه‌الله علیه از آن به انقلاب دوم یاد کردند.

وی خاطرنشان کرد: امروز دشمنی آمریکا با مسلمان‌ها و بلکه با انسانیت آشکارتر شده و دنیا شاهد این است که رژیم غاصب صهیونیستی نسبت به مردم مظلوم غزه مرتکب جنایت می‌شوند و دولت آمریکا نیز با بی‌شرمی از این جنایات حمایت می‌کند به‌گونه‌ای که بیش از چهار هزار دانش‌آموز در بمباران‌های غزه به شهادت رسیده‌اند

حجت‌الاسلام رازیانی اضافه کرد: روز فریاد مرگ بر آمریکا علاوه بر مخالفت با استکبار حمایت از مظلومان غزه و فلسطین است و باید بسیار رساتر از گذشته این فریاد را به گوش جهانیان برسانیم.

در پایان قطعنامه قرائت و پرچم آمریکا و اسرائیل به آتش کشیده شد.