به گزارش خبرنگار مهر، رویا کریمی ظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به استقبال چشمگیر شهروندان، علاقه‌مندان به فرهنگ بومی و گردشگران از پنجمین جشنواره زردکیجا اظهار کرد: درخواست‌های متعدد برای فراهم شدن فرصت بیشتر بازدید، موجب شد زمان برگزاری این جشنواره یک روز تمدید شود.

وی افزود: حضور پرشور مردم در غرفه‌های صنایع‌دستی، محصولات بومی و محلی، خوراک‌های سنتی و برنامه‌های فرهنگی، بیانگر علاقه‌مندی جامعه به حفظ و معرفی داشته‌های فرهنگی و ظرفیت‌های اقتصادی منطقه است.

دبیر پنجمین جشنواره زردکیجا با قدردانی از همراهی مردم، مسئولان، غرفه‌داران و عوامل اجرایی، هدف از برگزاری این رویداد را معرفی توانمندی‌های فرهنگی، گردشگری و اقتصادی روستای اوسا و شهرستان میاندورود عنوان کرد و گفت: این جشنواره فرصتی برای حمایت از تولیدکنندگان، هنرمندان و فعالان بومی فراهم می‌کند.

کریمی با بیان اینکه جشنواره زردکیجا از ۱۰ تا ۱۴ آبان برنامه‌ریزی شده بود، خاطرنشان کرد: با توجه به استقبال صورت‌گرفته، یک روز به زمان برگزاری آن افزوده شد.

وی در پایان از شهروندان و علاقه‌مندان دعوت کرد با حضور در این رویداد، از تولیدات و محصولات عرضه‌شده توسط فعالان محلی حمایت کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت ۱۵ تا ۲۲ به محل برگزاری جشنواره در ابتدای روستای انجیل‌نسام، مجموعه سرپوشیده عادلیان مراجعه کنند.