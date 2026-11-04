https://mehrnews.com/x3dwyK ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۰۴ کد مطلب 7000224 استانها فارس استانها فارس ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۰۴ فریاد استکبارستیزی مردم خرامه در راهپیمایی ۱۳ آبان خرامه - در این ویدئو حضور گسترده مردم خرامه در راهپیمایی ۱۳ آبان را مشاهده کنید. دریافت 49 MB کد مطلب 7000224 کپی شد مطالب مرتبط روایت مسئولان فارس از حماسه حضور مردم در ۱۳ آبان حضور گسترده مردم لامرد در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان ملت ایران از هویت استقلالطلبانه خود عقبنشینی نمیکند یوم الله ۱۳ آبان در کازرون؛ حماسهای به وسعت غیرت و شکوه وطن فرهنگ اهلبیت(ع) مبنای ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان است دیار باکری یکصدا خروشید؛ ارومیه در میدان استکبارستیزی شیراز در قاب ۱۳ آبان؛ حضور پرشور مردم در راهپیمایی استکبارستیزی راه مقابله با جنگ ترکیبی دشمن، حضور مردم در صحنه است صدای نسل نوجوان شیراز در راهپیمایی ۱۳ آبان مسئولان در کنار مردم و دانشآموزان گنبدی در ۱۳ آبان سبک زندگی اسلامی باید در رفتار نسل جوان نمود پیدا کند زنگ آغاز حماسه ۱۳ آبان در شیراز به صدا درآمد حالوهوای میدان شهدا شیراز در آستانه راهپیمایی ۱۳ آبان برچسبها یوم الله 13 آبان راهپيمايي 13 آبان خرامه
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