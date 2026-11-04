خبرگزاری مهر، گروه استانها – سکینه اسمی: همزمان با یوم ‌الله ۱۳ آبان، سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، خیابان‌های ارومیه صحنه حضور پرشور و حماسی اقشار مختلف مردم بود.

مردمی که با سردادن شعارهای انقلابی و سر دادن فریاد استکبارستیزی، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا تأکید کردند.

ارومیه در سیزدهم آبان، بار دیگر شاهد حضوری بود که رنگ‌ وبوی یک مناسبت تقویمی صرف نداشت؛ از دانش‌آموزان و دانشجویان گرفته تا خانواده‌ها، فرهنگیان، مسئولان و گروه‌های مختلف مردم، همه در کنار یکدیگر به خیابان آمدند تا در سالروز یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران، صدای اعتراض به استکبار و تأکید بر استقلال و عزت ملی را رساتر از همیشه به گوش برسانند.

خیابان‌های منتهی به مسیر راهپیمایی از ساعات ابتدایی روز میزبان جمعیتی بود که با پرچم‌های ایران، پلاکاردها و دست‌نوشته‌های ضد استکباری، فضای متفاوتی به شهر بخشیده بودند. حضور نسل نوجوان و جوان در کنار نسل‌هایی که خاطرات سال‌های نخست انقلاب و تسخیر لانه جاسوسی را در حافظه تاریخی خود دارند، جلوه‌ای از پیوند میان نسل‌ها در پاسداشت این مناسبت ملی بود.

شعارهای استکبارستیزانه، پرچم‌های برافراشته جمهوری اسلامی ایران و همراهی پرشور شرکت‌کنندگان، تصویری از همبستگی اجتماعی در یکی از مهم‌ترین مناسبت‌های ملی کشور رقم زد؛ راهپیمایی‌ای که در آن مردم ارومیه با حضور میدانی خود، بر مواضعشان در قبال تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و ضرورت حفظ استقلال و اقتدار کشور تأکید کردند.

۱۳ آبان برای ایرانیان تنها یادآور یک رویداد تاریخی نیست؛ این روز در حافظه سیاسی کشور با سه واقعه مهم تاریخی، تبعید امام خمینی(ره)، کشتار دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ گره خورده است؛ مناسبت‌هایی که هر یک بخشی از مسیر مبارزه با استبداد و سلطه خارجی را روایت می‌کنند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با سردادن شعارهایی مثل «بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، « مرگ بر منافق»، «مرگ بر ضد ولایت فقیه»، « آذربایجان اویاخدی، انقلابا دایاخدی»، « آذربایجان جانباز رهبرینن ایریلماز »، «بیز اولمغه حاضریخ، خامته ای سربازییخ»،«قسم به خون رهبر، ایستاده ایم تا آخر» مواضع خود را در قبال تحولات منطقه و سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام می‌کنند.

«ای رهبر آزاده، آماده‌ایم آماده» از جمله شعارهایی بود که در میان جمعیت طنین‌انداز شد و فضای سرد آبان‌ماه ارومیه را با شور و هیجان راهپیمایان همراه کرد.

تمام نسل ها در کنار هم با پرچمی برافراشته، در کنار یکدیگر شعار «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» را سر می‌دادند. در میان جمعیت نیز صدای دختر دانش‌آموزی که با شور و حرارت فریاد می‌زد «اباالفضل علمدار، خامنه‌ای نگهدار»، جلوه‌ای از حضور نسل نوجوان در این مراسم بود.

خیابان‌های ارومیه امروز نه فقط مسیر یک راهپیمایی، که صحنه‌ی تجدید بیعت است؛ تجدید بیعتی که از میدان ولایت فقیه آغاز شد و در میدان انقلاب، با فریاد «مرگ بر استکبار» به اوج رسید.

وحدت ملی و هوشیاری در برابر جنگ شناختی، ضرورت امروز کشور است

فرماندار شهرستان ارومیه با تأکید بر اهمیت یوم‌الله ۱۳ آبان گفت: در شرایطی که دشمنان با ابزارهای سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای به دنبال تضعیف اراده ملت ایران هستند، حفظ وحدت و همبستگی ملی و هوشیاری در برابر جنگ شناختی ضرورتی اساسی است.

قهرمان عیوضلو در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سیزدهم آبان‌ماه، یادآور روزهایی است که ملت ایران با تکیه بر آگاهی، اراده و روحیه استقلال‌طلبی، مسیر تاریخ کشور را با ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر رقم زد. این روز، تنها یادآور حوادث تاریخی نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی آرمان‌هایی است که بر پایه عزت ملی، استقلال، آزادی‌خواهی و مقاومت در برابر سلطه شکل گرفته‌اند.

عیوضلو اضافه کرد: یوم‌الله ۱۳ آبان، پیوندی عمیق میان آگاهی نسل جوان و مسئولیت تاریخی ملت ایران برقرار کرده است. دانش‌آموزان و دانشجویان به‌عنوان سرمایه‌های انسانی و آینده‌سازان کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای در صیانت از هویت ملی، تقویت انسجام اجتماعی و پیشرفت ایران اسلامی دارند. امروز بیش از هر زمان دیگری، تقویت روحیه پرسشگری، خودباوری، علم‌آموزی و حضور مسئولانه نسل جوان در عرصه‌های اجتماعی و ملی اهمیت دارد.

وی ادامه داد: در شرایطی که دشمنان با ابزارهای مختلف سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای درصدد تضعیف اراده و انسجام ملت ایران هستند، هوشیاری در برابر جنگ شناختی، حفظ وحدت و همبستگی ملی و اتکا به توانمندی‌های داخلی، از ضرورت‌های عبور مقتدرانه از چالش‌هاست. بی‌تردید، قدرت واقعی کشور در سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و همراهی آگاهانه مردم نهفته است.

۱۳ آبان نماد بصیرت ملت در برابر استکبار جهانی است

استاندار آذربایجان غربی نیز گفت: ۱۳ آبان نماد ایستادگی، بصیرت و استقلال‌طلبی ملت بزرگ ایران در برابر نظام سلطه و استکبار جهانی است.

رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه سیزدهم آبان‌ماه، یادآور سه رویداد سرنوشت‌ساز در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی و نماد ایستادگی، بصیرت و استقلال‌طلبی ملت بزرگ ایران در برابر نظام سلطه و استکبار جهانی است، اظهار کرد: 13 آبان ماه روزی که با تبعید امام خمینی (ره)، شهادت دانش‌آموزان انقلابی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸، به نمادی ماندگار از عزت و مقاومت ملت ایران تبدیل شد.

وی اضافه کرد: امروز نیز در شرایطی که جبهه استکبار با بهره‌گیری از جنگ تحمیلی، فشارهای اقتصادی، تحریم و عملیات روانی، استقلال و پیشرفت ایران اسلامی را هدف قرار داده است، حفظ وحدت ملی، تقویت روحیه خودباوری، تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و حضور آگاهانه و مسئولانه در صحنه‌های سرنوشت‌ساز، ضرورتی انکارناپذیر است.

استاد حوزه و دانشگاه گفت: ملت ایران هرگز خون رهبر شهید و شهدای خود را فراموش نخواهد کرد و با ایستادگی در برابر دشمنان، بر عهد و پیمان خود با انقلاب اسلامی پایبند خواهد ماند.

حجت الاسلام محمد حیدری زاد ظهر چهارشنبه در سخنرانی پایانی راهپیمایی ۱۳ آبان ارومیه گفت: ملت ایران هرگز خون رهبر شهید و شهدای خود را فراموش نخواهد کرد و با ایستادگی در برابر دشمنان، بر عهد و پیمان خود با انقلاب اسلامی پایبند خواهد ماند.

ملت ایران انتقام خون رهبر شهید و شهدای خود را از دشمنان خواهد گرفت

وی با اشاره به نقش حضور مردم در صحنه‌های سرنوشت‌ساز کشور اظهار کرد: حضور آگاهانه مردم در روزهای آغازین انقلاب اسلامی، کمر رژیم ستم‌شاهی را شکست و همین حضور در میدان بود که در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کرد.

حیدری‌زاد با تأکید بر اینکه حضور مردم همواره عامل اصلی ناکامی توطئه‌های دشمنان بوده است، تصریح کرد: اگر این حضور آگاهانه نبود، امروز شاهد چنین قدرت و جایگاهی از ملت ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی نبودیم.

وی با اشاره به تحولات و تقابل‌های اخیر گفت: در ماه‌های پس از شهادت رهبر شهید، ملت ایران بار دیگر قدرت و انسجام خود را به نمایش گذاشت و دشمنان را با واقعیت اقتدار ملی ایران مواجه کرد.

این کارشناس حوزه و دانشگاه با اشاره به موضوع ایران‌هراسی و تحولات منطقه‌ای افزود: به آتش کشیده شدن پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه به دست فرزندان غیور ایران، از جلوه‌های قدرت ملت ایران است؛ ملتی که در طول تاریخ، متجاوزان را از اقدامات خود پشیمان کرده است.

حیدری‌زاد تأکید کرد: ملت ایران انتقام خون رهبر شهید و شهدای خود را از دشمنان خواهد گرفت و در برابر اقدامات خصمانه آنان سکوت نخواهد کرد.

وی با اشاره به نقش نسل جوان در آینده کشور خاطرنشان کرد: جوانان ایران با دو سلاح علم و ایمان می‌توانند قدرت ملی کشور را به قدرتی جهانی تبدیل کنند و در شکل‌گیری نظم نوین جهانی تأثیرگذار باشند.

حیدری‌زاد با یادآوری نقش امام خمینی(ره) در شکل‌گیری گفتمان استکبارستیزی اظهار کرد: امام خمینی(ره) آموزگار استکبارستیزی بود و پرچمی را که ایشان برافراشتند، ملت ایران حتی پس از شهادت رهبر خود نیز بر زمین نگذاشته و همچنان آن را برافراشته نگه داشته است.

ملت ایران با تأسی از مکتب امام خمینی(ره) در برابر مستکبران ایستاده است

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان‌غربی گفت: حضور مردم در راهپیمایی امروز پیام روشنی به دشمنان است که ملت ایران همچنان پای انقلاب و آرمان‌های آن ایستاده و در مسیر مقابله با استکبار مصمم است.

حجت‌الاسلام ناصر آقایی در جمع شرکت‌کنندگان در میدان ولایت فقیه ارومیه اظهار کرد: امروز گرد هم آمده‌ایم تا به دشمنان نشان دهیم که همچنان پای انقلاب اسلامی، ارزش‌ها و آرمان‌های آن ایستاده‌ایم.

وی با اشاره به تقابل تاریخی جبهه حق و باطل افزود: همان‌گونه که حضرت موسی(ع) در برابر فرعون ایستاد، ملت ایران نیز با تأسی از مکتب امام خمینی(ره) در برابر نمرودهای زمان و قدرت‌های مستکبر ایستادگی می‌کند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان‌غربی تصریح کرد: حضور مردم در این راهپیمایی نشان‌دهنده وفاداری ملت به انقلاب اسلامی و عزم جدی آنان برای مقابله با توطئه‌ها و زیاده‌خواهی دشمنان است.

آقایی با تأکید بر اینکه خداوند دشمن مستکبران و ستمگران است، خاطرنشان کرد: ملت ایران با اتکا به ایمان و باورهای دینی خود، مسیر ایستادگی در برابر جبهه استکبار را ادامه خواهد داد.