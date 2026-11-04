به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله نجابت ظهر چهارشنبه در سخنرانی مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان شیراز با اشاره به سابقه تاریخی تقابل آمریکا با ملت ایران گفت: دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران محدود نیست، بلکه این کشور با استقلال، عقلانیت، انسانیت و هر آنچه با فطرت پاک بشری و ارزش‌های اسلامی همخوانی دارد، مقابله می‌کند.

وی با اشاره به حوادث تاریخی ۱۳ آبان افزود: در سال ۱۳۵۷ دانش‌آموزان در کنار اقشار مختلف مردم در محوطه دانشگاه تهران در برابر رژیم پهلوی ایستادگی کردند و تعدادی از آنان به شهادت رسیدند. یک سال بعد نیز دانشجویان با تسخیر لانه جاسوسی، به حضور مداخله‌گرانه آمریکا در ایران اعتراض کردند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربه تاریخی ملت ایران در مواجهه با قدرت‌های استکباری تصریح کرد: مقاومت مسیری دشوار است، اما کوتاه آمدن، مسامحه و رها کردن این مسیر به‌مراتب دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد بود.

نجابت با یادآوری کودتای ۲۸ مرداد، تحمیل قانون کاپیتولاسیون و حمایت آمریکا از رژیم پهلوی بیان کرد: ملت ایران بدون دلیل در برابر رژیم گذشته ایستادگی نکرد؛ فساد اداری و اقتصادی، وابستگی به بیگانگان، مقابله با اسلام و ناکارآمدی‌های گسترده از جمله عواملی بود که مردم را به مبارزه با رژیم طاغوت واداشت.

وی با تفکیک آرمان‌های انقلاب اسلامی از عملکرد مسئولان گفت: اگر امروز در جمهوری اسلامی ناکارآمدی و اشکالی وجود دارد، مسئولیت آن بر عهده مدیران و مسئولان از جمله نمایندگان مجلس است، اما آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی همچنان پاک و قابل دفاع هستند.

دشمن به دنبال تضعیف ایران و دسترسی به منابع کشور است

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه نباید به تبلیغات و فضاسازی‌های دشمن اعتماد کرد، اظهار کرد: هیچ‌کدام از دشمنان و جریان‌های خارج از کشور دلشان برای ایران نمی‌سوزد؛ آنان ایرانی ضعیف و تجزیه‌شده می‌خواهند تا بتوانند به منابع، ثروت و موقعیت راهبردی این سرزمین دسترسی پیدا کنند.

نجابت با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران افزود: ایران در چهارراه عالم قرار گرفته و همین موقعیت و ظرفیت‌های ارزشمند کشور، همواره مورد توجه قدرت‌های جهانی بوده است.

وی با اشاره به فشارها و جنگ‌های تحمیلی علیه ایران تصریح کرد: اگر ادعاهای دشمن درباره ضعف و فروپاشی ایران واقعیت داشت، نیازی به این حجم از فشار، تهدید و تحمیل جنگ نبود. ایران در برابر این فشارها نه‌تنها فرو نپاشید، بلکه مستحکم‌تر شد.

جنایات رژیم بعث علیه دانش‌آموزان نباید فراموش شود

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جنایات رژیم بعث عراق علیه دانش‌آموزان ایرانی گفت: در دوران جنگ تحمیلی، مدارس کشور نیز هدف حملات دشمن قرار گرفتند و دانش‌آموزان بی‌گناه بسیاری به شهادت رسیدند.

وی با یادآوری حمله به مدارس فیاض‌بخش و زینبیه میانه در بهمن‌ماه ۱۳۶۵، مدرسه پیروز بهبهان در آبان‌ماه ۱۳۶۲ و مدرسه فیاض‌بخش بروجرد در دی‌ماه ۱۳۶۵ اظهار کرد: در این حملات ده‌ها دانش‌آموز به شهادت رسیدند، اما مدعیان حقوق بشر در برابر این جنایات سکوت کردند.

نجابت ادامه داد: آمریکا و متحدانش در طول دهه‌های گذشته با طراحی کودتا، تحمیل تحریم‌ها، محدود کردن دارایی‌های ملت ایران و حتی ایجاد محدودیت در دسترسی بیماران به دارو، بارها دشمنی خود را نشان داده‌اند؛ بنابراین نباید انتظار داشت که چنین قدرت‌هایی برای ملت ایران دلسوزی کنند.

جنگ امروز دشمن، جنگ ترکیبی و شناختی است

وی با اشاره به تغییر شیوه‌های تقابل دشمن با ایران گفت: امروز جنگ از شکل نظامی صرف خارج شده و به جنگی ترکیبی و شناختی تبدیل شده است. در جنگ شناختی، دشمن با بهره‌گیری از رسانه‌ها، تبلیغات و شبکه‌های اجتماعی تلاش می‌کند واقعیت‌ها را تحریف کند و تصویری غیرواقعی از شرایط کشور به جامعه القا کند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر این فضاسازی‌ها افزود: ملت ایران در طول تاریخ هزینه‌های سنگینی برای استقلال و عزت خود پرداخته و شهادت فرماندهان، دانشمندان و رزمندگان بخشی از این مسیر پرافتخار بوده است، اما راه‌حل مواجهه با دشمن هیچ‌گاه تسلیم و عقب‌نشینی نیست.

نجابت با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر نقش مردم در اداره کشور خاطرنشان کرد: حضور مردم در صحنه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی است و بدون مشارکت و پشتیبانی مردم، هیچ‌یک از دستگاه‌های کشور و حتی رهبری نمی‌توانند کارآمدی لازم را داشته باشند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم حضور مردم در میدان گفت: دشمن در جنگ ترکیبی خود تلاش می‌کند مردم را از صحنه خارج کند، در حالی که همین حضور مستمر و پیوسته مردم در خیابان‌ها و میدان‌های مختلف، محاسبات دشمن را برهم زده است و باید تا هر زمان که لازم باشد، با استحکام و اقتدار در میدان ایستاد.