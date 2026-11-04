به گزارش خبرنگار مهر، منصور علیمردانی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی، با گرامیداشت ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، اظهار کرد: شهادت مظلومانه دانش‌آموزان میناب به این روز معنایی تلخ‌تر و عمیق‌تر بخشیده است.



وی با اشاره به مطالبات اقتصادی مردم گفت: مردم در کنار دفاع از استقلال و عزت کشور، از مسئولان انتظار دارند برای رفع مشکلات روزمره و بهبود شرایط زندگی آنان تلاش کنند. مهم‌ترین گلایه مردم در شرایط فعلی، گرانی و مشکلات معیشتی است. کارمندان، کارگران، بازنشستگان و نیروهای نظامی و انتظامی نیز نسبت به تأمین هزینه‌های زندگی، قیمت مسکن و وضعیت اشتغال نگرانی دارند.



نماینده مجلس با اشاره به افزایش مستمر قیمت مواد غذایی، رشد اجاره‌بها و کاهش چشمگیر قدرت خرید خانوارها تصریح کرد: با هیچ محاسبه‌ای نمی‌توان پذیرفت که یارانه و کالابرگ یک‌میلیون تومانی جبران‌کننده این حجم از گرانی باشد.



وی ادامه داد: دولت باید به‌صورت شفاف اعلام کند چه برنامه عملیاتی و زمان‌بندی‌شده‌ای برای مهار تورم و حفظ قدرت خرید مردم دارد و شهروندان چه زمانی آثار این اقدامات را در سفره و زندگی خود مشاهده خواهند کرد.



علیمردانی در ادامه با انتقاد از نحوه اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها اظهار کرد: این قانون با چه هدفی به تصویب رسید؟ چرا زمین‌های مشمول آن به‌درستی شناسایی نمی‌شوند و عوارض قانونی از محتکران زمین دریافت نمی‌شود؟ چرا مستأجران و جوانانی که در آرزوی خانه‌دار شدن هستند باید هزینه سوداگری عده‌ای را پرداخت کنند؟



وی از وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور خواست آمار دقیق زمین‌های شناسایی‌شده، مالکان عمده و میزان عوارض وصول‌شده را ارائه کنند.



این نماینده مجلس همچنین با اشاره به ضرورت حمایت از خانواده‌ها در برخورداری از خدمات عمومی گفت: مطالبه ما از دولت و مجلس این است که حکم حمایتی ماده ۴ قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از خدمات عمومی احیا و تنفیذ شود تا هیچ خانواده‌ای تا زمان تعیین تکلیف قانونی محل سکونت خود، از حداقل خدمات ضروری زندگی محروم نماند.



علیمردانی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از بلاتکلیفی سامانه ثبت و تخصیص قیر بیان کرد: در حالی که مقدار قابل توجهی قیر در انبارها موجود است و پروژه‌های راه‌سازی و آسفالت نیز برای اجرا آمادگی دارند، سامانه ثبت و تخصیص قیر همچنان بسته است.



وی افزود: با نزدیک شدن فصل سرما، فرصت اجرای بسیاری از پروژه‌های آسفالت‌کاری در حال پایان است. اگر امروز برای این موضوع تصمیم‌گیری نشود، قیر در انبارها باقی می‌ماند، پروژه‌ها متوقف می‌شوند و هزینه اجرای آن‌ها در آینده افزایش خواهد یافت.



وی با تأکید بر ضرورت رسیدگی به وضعیت پرستاران و کارکنان نظام سلامت خاطرنشان کرد: امروز پرستاران و سایر کارکنان حوزه سلامت با فشار کاری سنگین، کمبود نیروی انسانی، اضافه‌کاری‌های فرسایشی، تأخیر در پرداخت مطالبات و نارضایتی از نحوه محاسبه تعرفه‌ها و کارانه‌ها روبرو هستند.



علیمردانی ادامه داد: پرستاری که با مسئولیتی سنگین برای حفظ جان بیماران، شبانه‌روز خدمت می‌کند، نباید برای دریافت حقوق و مطالبات قانونی خود ناچار به پیگیری‌های مکرر باشد. تا چه زمانی قرار است کمبود نیروی انسانی و مشکلات مالی نظام سلامت با فرسودگی و فداکاری کادر درمان جبران شود؟



وی در پایان با اشاره به مطالبات بازنشستگان فرهنگی گفت: مطالبات بازنشستگان فرهنگی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ که باید از محل اجرای قانون رتبه‌بندی پرداخت می‌شد، همچنان تسویه نشده است و این مسئله موجب نارضایتی یکی از شریف‌ترین اقشار جامعه شده است.