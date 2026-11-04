به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «اسکورت» به نویسندگی و کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا و تهیه‌کنندگی محمدرضا منصوری ماجرایی ملتهب درباره شوتی ها دارد و در ژانر اکشن جاده ای ساخته شده است.

امین انتشاری مسئول جلوه‌های ویژه بصری «اسکورت» بوده و در ویدئویی که به تازگی و همزمان با ۶۵ میلیاردی شدن فیلم منتشر شده است، صحنه هایی از جلوه های ویژه این فیلم را می بینیم.

اکران سینمایی «اسکورت» از شهریور آغاز شده و این روزها با حدود ۴۸۰ هزار مخاطب فروش آن از ۶۵ میلیارد تومان در گیشه سینمای ایران عبور کرده است.

امیر جدیدی، هدی زین‌العابدین، افشین هاشمی، مهدی زمین‌پرداز، هادی شیخ‌الاسلامی و با هنرمندی رضا کیانیان از بازیگران «اسکورت» هستند.

«اسکورت» در چهل و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر موفق به دریافت سه سیمرغ از جمله بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شد.

این فیلم با سرمایه‌گذاری بانک کشاورزی و با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی تولید شده است و با پخش و تبلیغات شهر فرنگ همچنان روی پرده سینماها قرار دارد.

عکس از پویا شاه‌جهانی است.