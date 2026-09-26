«اسکورت» ۴۰ میلیاردی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، اکران سینمایی «اسکورت» از چهارشنبه ۱۱ شهریور آغاز شد و این فیلم توانست با جذب ۳۰۰ هزار مخاطب در بازه حدود ۳ هفته به فروش ۴۱ میلیارد و ۴۱۵ میلیون تومان دست پیدا کند. این اثر این روزها صدرنشین آثار غیرکمدی در حال اکران است.

فیلم سینمایی «اسکورت» به نویسندگی و کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا و تهیه‌کنندگی محمدرضا منصوری ماجرایی ملتهب درباره شوتی ها دارد.

امیر جدیدی، هدی زین‌العابدین، افشین هاشمی، مهدی زمین‌پرداز، هادی شیخ‌الاسلامی و با هنرمندی رضا کیانیان از بازیگران این فیلم هستند.

«اسکورت» در چهل و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر موفق به دریافت سه سیمرغ از جمله بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شد.

این فیلم با سرمایه‌گذاری بانک کشاورزی و با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی تولید شده است و با پخش و تبلیغات شهر فرنگ از ۱۱ شهریور روی پرده سینماها رفته است.