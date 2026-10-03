به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر ذاکری‌هرندی، بعد از ظهر شنبه در بیست‌ونهمین جلسه هفتگی بررسی نیروگاه‌های انرژی خورشیدی استان کرمان با اشاره به اهمیت راهبردی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر یک طرح ملی است و دولت چهاردهم بر این موضوع تأکید ویژه دارد.

وی با بیان اینکه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و نیروگاه‌های خورشیدی از راهکارهای اصلی برای کاهش ناترازی برق است، افزود: استان کرمان با سرعتی که در این مسیر پیش رفته، شایسته تقدیر است.

ذاکری‌هرندی، با تأکید بر ضرورت ساماندهی پراکندگی موجود در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی گفت: باید یک محوریت واحد برای نظارت و راهبری این حوزه ایجاد شود تا فرآیندها از حالت پراکنده خارج و امور با انسجام بیشتری دنبال شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان از تشکیل «مرکز توسعه راهبردی نیروگاه‌های خورشیدی» در محل شرکت برق منطقه‌ای خبر داد و افزود: مسئولیت این مرکز با معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و دبیرخانه و مسیر راهبردی آن با شرکت برق منطقه‌ای خواهد بود.

ذاکری‌هرندی، همچنین بر ضرورت تسهیل‌گری برای حضور و فعالیت بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: اتاق بازرگانی نیز به نمایندگی از بخش خصوصی به این مرکز اضافه خواهد شد تا زمینه تعامل و همکاری مؤثرتر با سرمایه‌گذاران فراهم شود.

وی با اشاره به اهداف راه‌اندازی این مرکز خاطرنشان کرد: مشکلات و موانع در این مرکز به‌صورت متمرکز و سریع رصد خواهد شد تا از پراکندگی امور و اعمال نظرات سلیقه‌ای جلوگیری شود و همه فرآیندهای مرتبط با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در یک مسیر مشخص دنبال شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان تأکید کرد: این مرکز نخستین مرکز از این نوع در سطح کشور است که در استان کرمان راه‌اندازی می‌شود و هدف اصلی آن تسریع در تسهیل‌گری، رصد و نظارت بر استعلامات و حمایت از حضور بخش خصوصی در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی است.

ذاکری‌هرندی، یادآور شد: تشکیل این مرکز در شورای برنامه‌ریزی استان کرمان به تصویب رسیده و مرکز توسعه راهبردی نیروگاه‌های خورشیدی در محل شرکت برق منطقه‌ای کرمان راه‌اندازی خواهد شد.

