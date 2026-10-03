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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۶

راه‌اندازی نخستین مرکز توسعه راهبردی نیروگاه‌های خورشیدی کشور در کرمان

راه‌اندازی نخستین مرکز توسعه راهبردی نیروگاه‌های خورشیدی کشور در کرمان

کرمان- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان از تصویب و راه‌اندازی نخستین مرکز توسعه راهبردی نیروگاه‌های خورشیدی کشور در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر ذاکری‌هرندی، بعد از ظهر شنبه در بیست‌ونهمین جلسه هفتگی بررسی نیروگاه‌های انرژی خورشیدی استان کرمان با اشاره به اهمیت راهبردی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر یک طرح ملی است و دولت چهاردهم بر این موضوع تأکید ویژه دارد.

وی با بیان اینکه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و نیروگاه‌های خورشیدی از راهکارهای اصلی برای کاهش ناترازی برق است، افزود: استان کرمان با سرعتی که در این مسیر پیش رفته، شایسته تقدیر است.

ذاکری‌هرندی، با تأکید بر ضرورت ساماندهی پراکندگی موجود در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی گفت: باید یک محوریت واحد برای نظارت و راهبری این حوزه ایجاد شود تا فرآیندها از حالت پراکنده خارج و امور با انسجام بیشتری دنبال شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان از تشکیل «مرکز توسعه راهبردی نیروگاه‌های خورشیدی» در محل شرکت برق منطقه‌ای خبر داد و افزود: مسئولیت این مرکز با معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و دبیرخانه و مسیر راهبردی آن با شرکت برق منطقه‌ای خواهد بود.

ذاکری‌هرندی، همچنین بر ضرورت تسهیل‌گری برای حضور و فعالیت بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: اتاق بازرگانی نیز به نمایندگی از بخش خصوصی به این مرکز اضافه خواهد شد تا زمینه تعامل و همکاری مؤثرتر با سرمایه‌گذاران فراهم شود.

وی با اشاره به اهداف راه‌اندازی این مرکز خاطرنشان کرد: مشکلات و موانع در این مرکز به‌صورت متمرکز و سریع رصد خواهد شد تا از پراکندگی امور و اعمال نظرات سلیقه‌ای جلوگیری شود و همه فرآیندهای مرتبط با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در یک مسیر مشخص دنبال شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان تأکید کرد: این مرکز نخستین مرکز از این نوع در سطح کشور است که در استان کرمان راه‌اندازی می‌شود و هدف اصلی آن تسریع در تسهیل‌گری، رصد و نظارت بر استعلامات و حمایت از حضور بخش خصوصی در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی است.

ذاکری‌هرندی، یادآور شد: تشکیل این مرکز در شورای برنامه‌ریزی استان کرمان به تصویب رسیده و مرکز توسعه راهبردی نیروگاه‌های خورشیدی در محل شرکت برق منطقه‌ای کرمان راه‌اندازی خواهد شد.

کد مطلب 6966474

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