به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف بعدازظهر چهارشنبه در نشست با دانشجویان فعال فرهنگی دانشگاه قم که هم‌زمان با ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی برگزار شد، بر ضرورت تقویت ارتباط میان مسئولان و دانشگاهیان، توجه به مطالبات دانشجویان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فرهنگی دانشگاه‌ها برای پیشرفت کشور تأکید کرد.

وی با قدردانی از فعالیت‌های دانشجویان در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: از ۲۴۰ نفر از مسئولان موکب‌های دانشجویی و دانشجویانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، قدردانی می‌کنم و معتقدم ایستادگی و تلاش مردم و دانشگاهیان در کنار پیشرفت‌های علمی و فناوری کشور، نقش مهمی در افزایش توان ملی و ارتقای جایگاه ایران در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده برای توسعه کشور افزود: نباید تمام ظرفیت‌ها و فرصت‌های کشور را صرف معادلات برد و باخت آمریکا و رژیم صهیونیستی کنیم، بلکه باید از شرایط موجود برای پیشرفت ایران و تبدیل توانمندی‌های به‌دست‌آمده به دستاوردهای ماندگار بهره ببریم.

سیمایی صراف با بیان اینکه حضور مسئولان در جمع دانشگاهیان و قرار گرفتن در معرض پرسش و انتقاد آنان از دستاوردهای مردم‌سالاری دینی است، گفت: اینکه وزیر در دانشگاه حضور پیدا کند و دانشجویان بتوانند بدون واسطه دیدگاه‌ها، انتقادات و مطالبات خود را مطرح کنند، از ظرفیت‌هایی است که انقلاب اسلامی در اختیار جامعه قرار داده است.

وی با تأکید بر اینکه دانشگاه باید محیطی برای شکل‌گیری گفت‌وگوی آزاد و سازنده باشد، تصریح کرد: اگر دانشجویان نتوانند با مسئولان گفت‌وگو کنند و اعضای جامعه دانشگاهی نیز امکان تعامل و تبادل نظر با یکدیگر را نداشته باشند، نمی‌توان انتظار داشت فرهنگ گفت‌وگو در سطح عمومی جامعه نهادینه شود.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: گفت‌وگو به معنای پذیرش بی‌قیدوشرط تمام خواسته‌های یک طرف نیست، بلکه باید مسائل و مطالبات بر مبنای منطق، ظرفیت‌ها و امکانات موجود بررسی شود تا تصمیم‌های اتخاذشده با شرایط و مصالح کشور تناسب داشته باشد.

محدودیت اعتبارات، مانع اصلی رفع مشکلات دانشگاه‌هاست

سیمایی صراف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مطالبات دانشجویان در زمینه امکانات خوابگاهی، تغذیه، خدمات رفاهی و تجهیزات آموزشی و پژوهشی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلاتی که دانشجویان مطرح می‌کنند، به محدودیت منابع مالی بازمی‌گردد و اگر اعتبارات کافی در اختیار دانشگاه‌ها قرار داشت، امکان برطرف کردن بسیاری از این مسائل فراهم بود.

وی با بیان اینکه وزارت علوم از نیازهای واقعی مراکز آموزش عالی آگاهی دارد، افزود: برای داشتن دانشگاهی استاندارد باید خوابگاه مناسب، آزمایشگاه مجهز و کتابخانه مطلوب در اختیار دانشجویان قرار گیرد و شرایطی فراهم شود که استادان و دانشجویان بتوانند از فرصت‌های مطالعاتی مناسب بهره‌مند شوند و دغدغه‌های معیشتی کمتری داشته باشند.

وزیر علوم با اشاره به جایگاه پژوهش در برنامه‌های توسعه‌ای کشور گفت: مطابق قانون برنامه، سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی باید به ۲ درصد برسد و بر اساس نظر امام شهید، این میزان باید ۴ درصد باشد که نشان‌دهنده اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه علم و فناوری و ضرورت تقویت ظرفیت‌های پژوهشی کشور است.

سیمایی صراف ادامه داد: دولت در شرایط کنونی باید هم‌زمان به مجموعه‌ای از نیازهای اساسی کشور از جمله کشاورزی، معیشت مردم، بیمه و پرداخت حقوق توجه کند و به همین دلیل تخصیص اعتبارات نیازمند در نظر گرفتن اولویت‌ها و مصالح کلان کشور است.

وی با تأکید بر اینکه محدودیت‌های مالی نباید موجب غفلت از جایگاه دانشگاه‌ها شود، خاطرنشان کرد: در شرایط بحرانی، توجه به نهاد علم و مراکز دانشگاهی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد، چراکه توسعه کشور بدون تقویت زیرساخت‌های علمی و پژوهشی امکان‌پذیر نخواهد بود.

باید امکانات دانشگاه‌های موجود تقویت شود

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه با انتقاد از برخی رویکردهای گذشته در گسترش مراکز آموزش عالی اظهار کرد: یکی از اشتباهاتی که در سال‌های گذشته رخ داد، تأسیس دانشگاه پیش از فراهم کردن امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز آن بود و در مواردی ابتدا واحدهای دانشگاهی ایجاد شدند و پس از آن تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز در دستور کار قرار گرفت.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های توسعه آموزش عالی افزود: به جای گسترش بی‌رویه واحدهای دانشگاهی باید ظرفیت مراکز موجود را ارتقا دهیم و امکانات آموزشی، پژوهشی و زیرساختی آن‌ها را متناسب با نیازهای دانشجویان تقویت کنیم.

سیمایی صراف با اشاره به نیاز روزافزون کشور به نیروی انسانی متخصص و ماهر بیان کرد: روند رشد و صنعتی‌شدن کشور ایجاب می‌کند که آموزش‌های مهارتی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد، زیرا در برخی عرصه‌ها یک تکنسین ماهر می‌تواند وظایفی را انجام دهد که حتی از عهده یک متخصص دارای مدرک دکتری نیز برنمی‌آید.

وی فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای آموزش‌های مهارتی را ضروری دانست و گفت: توسعه این نوع آموزش‌ها بدون تأمین کارگاه‌های تخصصی، تجهیزات و امکانات عملیاتی نتیجه‌بخش نخواهد بود و پیش از گسترش دوره‌های مهارتی باید مقدمات و الزامات اجرای صحیح آن‌ها فراهم شود.

دولت بخش مهمی از هزینه خدمات دانشجویی را می‌پردازد

وزیر علوم در پاسخ به مطالبات مطرح‌شده درباره وضعیت تغذیه، خوابگاه‌ها و خدمات رفاهی دانشجویان اظهار کرد: دولت با وجود محدودیت‌های اقتصادی و اعتباری، همچنان هزینه‌های قابل توجهی برای ارائه خدمات دانشجویی پرداخت می‌کند و بخش زیادی از هزینه واقعی تحصیل و زندگی دانشجویان از طریق یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی تأمین می‌شود.

وی با اشاره به گستردگی خدمات تغذیه در دانشگاه‌های کشور افزود: سالانه حدود ۱۳۰ میلیون پرس غذا در مراکز آموزش عالی توزیع می‌شود و ارائه خدمات در چنین مقیاس وسیعی ممکن است با مشکلاتی همراه باشد، اما باید ضمن توجه به انتقادات و کاستی‌ها، برای اصلاح فرآیندها و ارتقای کیفیت خدمات نیز تلاش کرد.

سیمایی صراف درباره برنامه وزارت علوم برای اصلاح نظام تأمین غذای دانشجویی گفت: این طرح با هدف افزایش شفافیت، برقراری عدالت در ارائه خدمات و بهبود کیفیت غذای دانشگاه‌ها طراحی و اجرا شده است.

وی ادامه داد: در چارچوب این برنامه تلاش شده است از ظرفیت شرکت‌های معتبر فعال در صنایع غذایی برای افزایش تنوع و کیفیت غذا استفاده شود و بخشی از مسئولیت‌های اجرایی دانشگاه‌ها در این حوزه کاهش یابد تا مدیران مراکز آموزش عالی فرصت و تمرکز بیشتری برای پیگیری مأموریت‌های اصلی خود در بخش‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری داشته باشند.

وزیر علوم با تأکید بر ضرورت مدیریت صحیح قراردادهای تأمین غذای دانشجویی تصریح کرد: پرداخت به‌موقع مطالبات شرکت‌های طرف قرارداد اهمیت زیادی دارد و می‌تواند از بروز مشکلاتی مانند کاهش کیفیت و کمیت غذا و اختلال در روند ارائه خدمات جلوگیری کند.

وی همچنین با قدردانی از نحوه طرح مطالبات و دغدغه‌های دانشجویان خاطرنشان کرد: پیگیری مشکلات دانشگاهیان و استفاده از دیدگاه‌های آنان در اصلاح خدمات دانشجویی ضروری است و این ارتباط باید به شکل مستمر ادامه داشته باشد.

مأموریت دانشگاه‌ها در تعیین نوع خدمات متفاوت است

سیمایی صراف در پاسخ به پرسش‌ها و مطالبات دانشجویان دانشگاه پیام نور درباره امکانات رفاهی و زیرساختی این دانشگاه نیز اظهار کرد: مراکز آموزش عالی با توجه به مأموریت‌ها و فلسفه تأسیس خود شکل گرفته‌اند و نمی‌توان از همه دانشگاه‌ها انتظار داشت که از یک الگوی واحد در زمینه فعالیت‌ها و ارائه خدمات پیروی کنند.

وی با اشاره به ساختار و مأموریت تعریف‌شده برای دانشگاه پیام نور افزود: این دانشگاه از ابتدا با رویکرد خودگردانی و مبتنی بر دریافت شهریه طراحی شده است، با این حال دولت همچنان حمایت‌هایی از آن انجام می‌دهد و وزارت علوم نیز پیگیری‌های لازم را برای تأمین منابع و فراهم کردن پشتیبانی‌های مورد نیاز دنبال می‌کند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پایان با تأکید بر مسئولیت این وزارتخانه در قبال مطالبات جامعه دانشگاهی گفت: وزارت علوم خود را موظف می‌داند متناسب با توان و امکانات موجود برای حل مشکلات دانشجویان و دانشگاهیان اقدام کند و گفت‌وگو با دانشجویان را به‌عنوان یکی از راه‌های اساسی برای شناسایی مسائل و بهبود شرایط دانشگاه‌ها در دستور کار داشته باشد.