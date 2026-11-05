عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این حادثه اظهار کرد: این حادثه ویژه ساعت ۲۳:۳۳ به مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان گزارش شد.

وی افزود: پس از اعلام گزارش، بلافاصله ۳ واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل حادثه واقع در بلوار سلمان فارسی، مقابل بیمارستان دکتر چمران اعزام شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به تعداد مصدومان این حادثه گفت: در این حادثه ۳ نفر مرد دچار مصدومیت شدند که پس از دریافت خدمات درمانی اولیه در محل، توسط نیروهای اورژانس برای ادامه درمان به مرکز درمانی آیت‌الله کاشانی منتقل شدند.