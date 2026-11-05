به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی صبح پنجشنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران شهرستان دیلم اظهار کرد: بر اساس این هشدار، از ظهر پنجشنبه ۱۴ آبان تا اواخر وقت یکشنبه ۱۷ آبان، وزش باد شدید تا بسیار شدید، تندبادهای لحظه‌ای و در برخی ساعات رگبار باران و رعدوبرق در سواحل و فراساحل استان بوشهر پیش‌بینی شده است.

وی افزود: با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی‌شده، ترددهای دریایی باید متوقف و شنا ممنوع شود و دستگاه‌های مسئول نیز اقدامات پیشگیرانه لازم را برای کاهش خطرات احتمالی انجام دهند.

فرماندار دیلم با تأکید بر ضرورت آمادگی نیروهای عملیاتی و تجهیزات دستگاه‌ها گفت: مدیران باید ضمن بررسی امکانات و رفع نواقص احتمالی، برای حضور به‌موقع در محل حوادث و اتخاذ تصمیم‌های سریع آمادگی داشته باشند.

کاظمی با اشاره به برگزاری مانورهای آمادگی از سوی آتش‌نشانی شهرداری‌های دیلم و امام حسن، اداره بندر و دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله آب، برق، گاز،مخابرات، هلال‌احمر و راهداری، بر تداوم این تمرین‌ها برای شناسایی نقاط ضعف و تقویت هماهنگی بین دستگاه‌ها تأکید کرد.

وی همچنین هماهنگی در اطلاع‌رسانی هنگام وقوع بحران را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: آمادگی پیش از وقوع حادثه، سازماندهی نیروها و تجهیزات و همکاری دستگاه‌های اجرایی نقش مهمی در مدیریت بحران و کاهش خسارت‌های احتمالی دارد.

فرماندار دیلم همچنین از شهروندان خواست با رعایت توصیه‌های ایمنی، از تردد و توقف در مجاورت سازه‌های ناپایدار و درختان مستعد سقوط خودداری کرده و از نزدیک شدن به مسیل‌ها و مسیرهای عبور سیلاب در زمان بارندگی پرهیز کنند.