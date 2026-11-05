به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح چهارشنبه در بازدید از یک کارخانه در دشتی اظهار کرد: انجام آزمایش‌ها و فراهم‌سازی آمادگی‌های فنی لازم برای اتصال شبکه برق کارخانه به پست ۱۳۲ کیلوولت باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود تا زمینه بهره‌برداری از این طرح صنعتی فراهم شود.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری و رفع موانع پیش‌روی این طرح افزود: پیگیری‌های لازم برای تأمین تسهیلات سرمایه در گردش کارخانه انجام شده است تا روند تکمیل و راه‌اندازی آن با مشکل مواجه نشود.

فرماندار دشتی همچنین از پیگیری برای تأمین سوخت مورد نیاز کارخانه از طریق مدیران شهرستان و استان خبر داد و تأکید کرد: مدیریت استان و شهرستان، تکمیل این پروژه صنعتی را از اولویت‌های اصلی کاری خود می‌دانند و برای رفع موانع و تسریع در بهره‌برداری از آن تلاش می‌کنند.

مقاتلی خاطرنشان کرد: تکمیل و راه‌اندازی کارخانه می‌تواند در توسعه فعالیت‌های صنعتی، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در شهرستان دشتی نقش مؤثری داشته باشد.