به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل بهزیستی شاهرود ضمن تشریح اعتبارات اختصاص‌یافته به حمایت‌های مراقبتی توضیح داد: ماهانه ۳۳ میلیارد و ۸۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال حق پرستاری خانواده محور به ۵۹۳ نفر پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: ۱۵۴ نفر از افراد دارای ضایعه نخاعی ماهانه ۱۲ میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال و ۴۳ نفر از افراد دارای اختلال طیف اوتیسم نیز ۳ میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال کمک هزینه دریافت می‌کنند.

رئیس اداره بهزیستی شاهرود با تأکید بر ضرورت حمایت از خانواده‌های دارای عضو معلول بیان کرد: پرداخت حق پرستاری با هدف تأمین بخشی از هزینه‌های مراقبت، فراهم‌کردن امکان نگهداری افراد دارای معلولیت در محیط خانواده و کاهش فشارهای اقتصادی و مراقبتی بر خانواده‌ها انجام می‌شود.

رضایی در ادامه به پرداخت کمک هزینه‌های معیشتی و بهداشتی اشاره کرد و یادآور شد: کمک‌هزینه معیشت موضوع ماده ۲۷ برای ۵۸۹ نفر، ماهانه به مبلغ ۱۱ میلیارد و ۷۸۰ میلیون ریال پرداخت می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین ۴۶۲ نفر از افراد تحت پوشش، ماهانه ۱۲ میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال کمک هزینه بهداشتی دریافت می‌کنند.

رئیس اداره بهزیستی شاهرود خاطرنشان کرد: این حمایت‌ها بخشی از نیازهای معیشتی، بهداشتی و مراقبتی افراد دارای معلولیت را تأمین می‌کند و در بهبود کیفیت زندگی آنان و کاهش دغدغه‌های خانواده‌ها موثر است.

رضائی تأکید کرد: ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی با هدف حفظ کرامت انسانی، تقویت استقلال فردی، پشتیبانی از خانواده‌ها و ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف دنبال می‌شود و تداوم این خدمات از اولویت‌های حوزه توانبخشی بهزیستی شاهرود است.