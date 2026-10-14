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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۶

۴۶۹۴ نفر زیر پوشش توانبخشی بهزیستی شاهرود؛ مستمری پرداخت می‌شود

۴۶۹۴ نفر زیر پوشش توانبخشی بهزیستی شاهرود؛ مستمری پرداخت می‌شود

شاهرود- رئیس اداره بهزیستی شاهرود از بهره‌مندی چهار هزار و ۶۹۴ نفر از خدمات توانبخشی خبر داد و گفت: ماهانه بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال مستمری به افراد تحت پوشش پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل بهزیستی شاهرود ضمن تشریح اعتبارات اختصاص‌یافته به حمایت‌های مراقبتی توضیح داد: ماهانه ۳۳ میلیارد و ۸۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال حق پرستاری خانواده محور به ۵۹۳ نفر پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: ۱۵۴ نفر از افراد دارای ضایعه نخاعی ماهانه ۱۲ میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال و ۴۳ نفر از افراد دارای اختلال طیف اوتیسم نیز ۳ میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال کمک هزینه دریافت می‌کنند.

رئیس اداره بهزیستی شاهرود با تأکید بر ضرورت حمایت از خانواده‌های دارای عضو معلول بیان کرد: پرداخت حق پرستاری با هدف تأمین بخشی از هزینه‌های مراقبت، فراهم‌کردن امکان نگهداری افراد دارای معلولیت در محیط خانواده و کاهش فشارهای اقتصادی و مراقبتی بر خانواده‌ها انجام می‌شود.

رضایی در ادامه به پرداخت کمک هزینه‌های معیشتی و بهداشتی اشاره کرد و یادآور شد: کمک‌هزینه معیشت موضوع ماده ۲۷ برای ۵۸۹ نفر، ماهانه به مبلغ ۱۱ میلیارد و ۷۸۰ میلیون ریال پرداخت می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین ۴۶۲ نفر از افراد تحت پوشش، ماهانه ۱۲ میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال کمک هزینه بهداشتی دریافت می‌کنند.

رئیس اداره بهزیستی شاهرود خاطرنشان کرد: این حمایت‌ها بخشی از نیازهای معیشتی، بهداشتی و مراقبتی افراد دارای معلولیت را تأمین می‌کند و در بهبود کیفیت زندگی آنان و کاهش دغدغه‌های خانواده‌ها موثر است.

رضائی تأکید کرد: ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی با هدف حفظ کرامت انسانی، تقویت استقلال فردی، پشتیبانی از خانواده‌ها و ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف دنبال می‌شود و تداوم این خدمات از اولویت‌های حوزه توانبخشی بهزیستی شاهرود است.

کد مطلب 6977612

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