به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نگرانی‌های ماه‌های گذشته درباره نحوه تأمین کسری بودجه دولت گفت: شرایط خاص کشور، هزینه‌های جنگ و تحولات منطقه‌ای که بر تجارت خارجی کشور اثر گذاشت، بخشی از منابع مورد انتظار دولت را با تغییر مواجه کرد.

وی افزود: تیم اقتصادی دولت در ماه‌های گذشته به‌طور جدی پیگیر حل این مسئله بوده و اکنون بیش از ۱۲ روش و تدبیر برای پوشش کسری بودجه ناشی از جنگ به اجماع رسیده است.

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه فرآیند تصویب برخی از این روش‌ها آغاز شده و تعدادی نیز به تصویب رسیده است، اظهار کرد: با اجرای این تدابیر، منابع مورد نیاز برای پوشش کسری بودجه پیش‌بینی‌شده تا پایان سال تأمین خواهد شد.

زمانیان با اشاره به نگرانی فعالان بازار مالی درباره احتمال فشار دولت بر شبکه بانکی برای تأمین کسری بودجه تصریح کرد: با راهکارهای پیش‌بینی‌شده، دولت برای تأمین منابع مورد نیاز خود نیازی به اعمال فشار خاص بر بانک‌ها و نهادهای مالی نخواهد داشت.

وی در مصاحبه تلویزیونی تأکید کرد: با توجه به اجماع حاصل‌شده درباره این راهکارها، انتظار می‌رود نگرانی‌ها درباره تأمین منابع بودجه کشور تا پایان سال برطرف شود.