به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا، سرمربی تیم فوتبال سپاهان شامگاه پنجشنبه ۱۴ آبان در نشست خبری پیش از دیدار با ملوان بندرانزلی اظهار داشت: بازی مهمی است، زارع تیم خوبی دارد و امتیازات کسب شده آن‌ها با بازی‌ای که ارائه می‌دهند تناسب ندارد، ملوان با فشار بالا بازی می‌کند.

وی افزود: گل زده خوبی دارند، باید هوشمندانه بازی کنیم؛ نباید احساساتی شویم و باید منطقی باشیم تا از کیفیت خود به خوبی استفاده کنیم.

نویدکیا تصریح کرد: به بازیکنان گفتم بازی بسیار سختی است و امیدوارم هواداران از کیفیت بازی لذت ببرند و امتیاز خوبی هم کسب کنیم.

سرمربی سپاهان گفت: اگر بازیکنان ملوان سرمربی خود را دوست داشته باشند، تمام تلاش خود را برای موفقیت انجام خواهند داد، با شناختی که از این تیم دارم می‌دانم بازیکنان علاقه زیادی به زارع دارند؛ در بسیاری از تیم‌ها وقتی سرمربی استعفا می‌دهد بازگشت یا عدم بازگشتش برای بازیکنان تفاوتی ندارد.

وی ادامه داد: علاقه‌ای ندارم در مورد اخراج سرمربیان دیگر تیم‌ها صحبت کنم، باختن همیشه سخت است و من خودم سرمربی هستم و این شرایط را درک می‌کنم،

می‌خواهم تیمم روند خود را حفظ کند.

نویدکیا در خصوص این که ملوان گربه سیاه سپاهان شده است، گفت: وقتی تیم جلوی تیمی دیگر نتایج خوبی می‌گیرد، طبیعی است القابی باب شود، آدم خرافاتی نیستم ولی وقتی شرایط گذشته را بررسی کنیم و متوجه شویم تیمی از نظر روانی برتری دارد، کار برای ما سخت می‌شود.

سرمربی سپاهان گفت: بازی‌های با کیفیتی ارائه دادیم، موقعیت‌های زیادی هم از دست می‌دهیم که ممکن است آسیب بزند، ممکن است جایی دچار چالش شویم که جبران سخت باشد.

وی در تعویق جام ملت‌های آسیا گفت: این که تعویق جام ملت‌های آسیا چه تاثیری روی عملکرد ما می‌گذارد بستگی به برنامه‌ریزی فدراسیون دارد که بازی‌ها را هفته‌ای یک بار برگزار کند یا فشرده باشد، باید مراقب باشیم که از بازیکنان آسیب‌ نبینند و شرایط ریکاوری خوبی فراهم شود.

نویدکیا در پایان گفت: بازیکنان ملی‌پوش نیز ممکن است به خاطر این که جام ملت‌های آسیایی وجود ندارد کمی انگیزه‌شان کاهش یابد؛ فعلا فدراسیون چیزی اعلام نکرده است.