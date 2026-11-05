به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به ظرفیت‌های طبیعی و زیرساختی شهرستان ازنا در بخش کشاورزی و آبزی‌پروری، توسعه پرورش ماهیان خاویاری به‌عنوان یکی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این منطقه مورد توجه قرار گرفته است؛ طرحی که با هدف ایجاد ارزش افزوده در بخش تولید، تنوع‌بخشی به فعالیت‌های کشاورزی و فراهم کردن زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم دنبال می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی اولیه، تولید سالانه ۸۰۰ کیلوگرم خاویار در شهرستان ازنا به‌عنوان هدف این طرح در نظر گرفته شده است؛ ظرفیتی که دستیابی به آن مستلزم بررسی کارشناسی منابع آب، تأمین بچه‌ماهی و مولدهای مناسب، ایجاد زیرساخت‌های پرورشی، به‌کارگیری فناوری‌های نوین و تأمین سرمایه موردنیاز خواهد بود.

پرورش ماهیان خاویاری؛ فرصتی برای سرمایه‌گذاری و اشتغال

پرورش ماهیان خاویاری از فعالیت‌های اقتصادی دارای ارزش افزوده بالا در حوزه آبزی‌پروری به شمار می‌رود و توسعه آن می‌تواند زمینه افزایش تولید، ایجاد فرصت‌های شغلی و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های بخش کشاورزی را فراهم کند.

تولید خاویار علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار داخلی، به دلیل ارزش اقتصادی و ظرفیت صادراتی این محصول، می‌تواند فرصت حضور تولیدکنندگان را در بازارهای گسترده‌تر فراهم کند؛ از همین رو توسعه این فعالیت در شهرستان ازنا به‌عنوان یکی از زمینه‌های قابل بررسی برای جذب سرمایه‌گذاری مطرح شده است.

تأکید جهاد کشاورزی ازنا بر فراهم‌سازی زیرساخت‌ها

صادق رحمتی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ازنا، عصر پنج شنبه با اشاره به اهمیت توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به رسانه‌ها اظهار کرد: توسعه فعالیت‌های نوین آبزی‌پروری و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار، افزایش تولید و تنوع‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی بخش کشاورزی داشته باشد.

وی افزود: تحقق هدف تولید سالانه ۸۰۰ کیلوگرم خاویار نیازمند برنامه‌ریزی کارشناسی، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، تأمین زیرساخت‌های لازم و حمایت از سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به فعالیت در این حوزه است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ازنا با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق شرایط اجرای این طرح بیان کرد: تأمین منابع آب، فراهم کردن امکانات و تجهیزات پرورشی، دسترسی به بچه‌ماهی و مولدهای مناسب و استفاده از فناوری‌های موردنیاز، از جمله موضوعاتی است که باید در مسیر توسعه پرورش ماهیان خاویاری مورد توجه قرار گیرد.

رحمتی تصریح کرد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ازنا آمادگی دارد در چارچوب وظایف و ضوابط قانونی، با همکاری دستگاه‌های متولی، زمینه بررسی کارشناسی و پیگیری مسائل مرتبط با سرمایه‌گذاری و توسعه این بخش را فراهم کند.

بر اساس این گزارش، توسعه پرورش ماهیان خاویاری در ازنا به‌عنوان یک ظرفیت پیشنهادی در بخش آبزی‌پروری، با هدف‌گذاری تولید سالانه ۸۰۰ کیلوگرم خاویار مطرح شده و تحقق آن به فراهم شدن مقدمات فنی، زیرساختی و سرمایه‌گذاری وابسته است.