به گزارش خبرنگار مهر، هوای بارانی کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۲۰ ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت ۹ صبح جمعه پانزدهم آبان ماه با میانگین ۵۸ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد. شاخص هوای این شهر شبانه روز گذشته در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌ ۲۵ آبان با عدد ۵۶، انقلاب ۵۷، خیابان پروین اعتصامی ۵۹، علوم پزشکی اصفهان ۵۲، رهنان ۶۴، سپاهان‌شهر ۵۴، فرشادی ۵۵، فیض ۵۳، خیابان‌ کاوه ۵۶، شهرک منتظری ۶۸، محور شرق اصفهان ۶۷ و ولدان ۵۸ AQI وضعیت قابل قبول و در ایستگاه احمدآباد با عدد ۵۰، استانداری اصفهان و پارک زمزم ۴۳، زینبیه ۳۹، کردآباد ۴۶ و میرزا طاهر ۱۴ AQI شرایط پاک را نشان می‌دهد.

شاخص هوا در ۲ ایستگاه ملک شهر با عدد ۱۳۳ و دانشگاه صنعتی با عدد ۱۳۵ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس است‌.

هوای اصفهان در ساعت انتشار این خبر، بارانی است؛ بارش پراکنده از دقایقی پیش آغاز شد. هواشناسی اصفهان برای ۴۸ ساعت آینده بارش‌های شدید رگباری، وزش تندباد و توفان لحظه‌ای، مه آلودی و در ارتفاعات غرب و جنوب استان بارش برف پیش‌بینی کرده است. اوج فعالیت سامانه بارشی روز شنبه اعلام شده است.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.