رضا جان‌فشان نوبری در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: این کارگر هنگام فعالیت در بالای سیلوی گچ، بر اثر گیر کردن دست چپ خود در دستگاه دچار آسیب‌دیدگی شد و به دلیل شرایط خاص محل حادثه، امکان پایین آمدن از بالای سیلو را نداشت.

وی افزود: پس از اعلام حادثه، تیم تخصصی کوهستان سازمان آتش‌نشانی تبریز به کارخانه اعزام شد و با اجرای عملیات امداد و نجات، کارگر مصدوم را از بالای سیلو به پایین منتقل کرد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تبریز ادامه داد: پس از انتقال مصدوم به سطح زمین، وی برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

جان‌فشان نوبری با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در محیط‌های صنعتی خاطرنشان کرد: رعایت دستورالعمل‌های ایمنی هنگام کار با دستگاه‌های صنعتی و استفاده از تجهیزات حفاظتی، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث شغلی و حفاظت از جان کارگران دارد.