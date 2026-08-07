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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۰

مهار آتش‌سوزی واحد مسکونی در رضوانشهر تبریز

مهار آتش‌سوزی واحد مسکونی در رضوانشهر تبریز

تبریز- مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تبریز گفت: آتش‌سوزی یک واحد مسکونی در منطقه رضوانشهر تبریز با حضور به‌موقع نیروهای آتش‌نشانی مهار و از گسترش حریق به دیگر بخش‌های ساختمان جلوگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جان‌فشان نوبری عصر جمعه با اعلام این خبر اظهار کرد: این حادثه بعدازظهر امروز در آشپزخانه طبقه دوم یک ساختمان مسکونی سه‌طبقه در رضوانشهر رخ داد که موجب انتشار دود نسبتاً غلیظ در فضای ساختمان شد.

وی افزود: پس از اعلام وقوع حریق، تیم عملیاتی آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شد و نیروها با استفاده از تجهیزات تنفسی وارد ساختمان شده و پس از دسترسی به کانون آتش، عملیات مهار و اطفای کامل حریق را انجام دادند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تبریز با اشاره به اینکه در این حادثه از گسترش آتش به سایر قسمت‌های ساختمان جلوگیری شد، خاطرنشان کرد: بررسی دقیق تجهیزات و اتصالات برقی و گازی در منازل می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از وقوع حوادث مشابه داشته باشد.

جان‌فشان نوبری از شهروندان خواست به‌صورت مستمر وسایل برقی، گازی و اتصالات مربوط به آنها را بررسی کرده و در صورت مشاهده هرگونه نقص یا ایراد، نسبت به رفع آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام کنند.

کد مطلب 6910453

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