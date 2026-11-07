به گزارش خبرنگار مهر، حمید نیلی احمدآبادی ظهر شنبه در نشست خبری هجدهمین دوره مسابقات کشوری قرآنی «مدهامتان» ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام فاطمیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: یکی از مطالبات مهم رهبر شهید انقلاب که بارها در برنامه‌ها بر آن تاکید شده تحقق «مسجد؛ پایگاه قرآن» و اثرگذاری مسابقات قرآنی است که اگر این مطالبه محقق شود محور آن کانون‌های مساجد خواهد بود.

وی با اشاره به سابقه برگزاری این رویداد گفت: طی ۱۸ دوره برگزاری جشنواره «مدهامتان» استان‌ها و شهرهای مختلفی همچون مشهد، شیراز، قم، زنجان، سنندج و خوزستان میزبان بوده‌اند و سال گذشته نیز با توجه به درخواست استاندار همدان و با همکاری و کمک شهرداری و شورای اسلامی شهر همدان این مسابقات با موفقیت در شهر همدان برگزار شد و به دلیل میزبانی و همکاری مطلوب استان، از سوی دبیرخانه هماهنگی مسابقات کشور به عنوان برترین نهاد برگزاری مسابقات قرآنی شناخته شد.

رئیس هجدهمین دوره مسابقات کشوری قرآنی «مدهامتان» افزود: در پایان مراسم اختتامیه مسابقات «مدهامتان» سال گذشته استاندار، نماینده ولی‌فقیه در استان و نایب رئیس مجلس درخواست تداوم میزبانی همدان برای سال بعد را مطرح کردند و بر همین اساس امسال نیز این مسابقات در همدان در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه از دوره هفدهم رویکرد «مسجد؛ پایگاه قرآن» با مشخصه‌ها و مولفه‌های خاصی در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: مهم‌ترین ویژگی دور هجدهم مسابقات «مدهامتان» گروهی شدن مسابقات است که از دوره هفدهم آغاز شد و در این دوره ۵۰۰ نفر از برگزیدگان استان‌های مختلف در همدان حضور یافته‌اند.

نیلی احمد آبادی ادامه داد: از آنجا که این شیوه برای نخستین بار اجرا می‌شد، پس از آسیب‌شناسی از سوی شورای سیاست‌گذاری فراخوان دوره هجدهم به سراسر کشور ارائه شد که خوشبختانه امسال شاهد رشد ۳۵ درصدی تعداد شرکت‌کنندگان بوده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه «مدهامتان» یک رویداد جامع قرآنی است، گفت: تفاوت این مسابقات با سایر رقابت‌ها توجه ویژه به رویدادها، محافل قرآنی و هنرهای قرآنی است و از دوره هفدهم بخش‌هایی نظیر قصه‌گویی، اجراهای گروهی، کتابت و نقاشی قرآن به مسابقات افزوده شده که اهمیت زیادی برای ما دارد.

رئیس هجدهمین دوره مسابقات کشوری قرآنی «مدهامتان» افزود: در چندین جلسه دیدگاه‌های فعالان قرآنی استان همدان شنیده شد و برنامه ریزی‌ها بر همان اساس شکل گرفت و سال گذشته نیز با ابتکار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان و حمایت استاندار و شهرداری همدان محافل قرآنی با حضور داوران بین‌المللی و استانی برگزار شد که امسال نیز این روند تکرار خواهد شد.

وی با اشاره به ترکیب داوران این دوره خاطرنشان کرد: حدود ۴۰ درصد از داوران هجدهمین دوره مسابقات از نام‌آوران قرآنی استان همدان هستند و هر سال از ۲ چهره نوآور و مفاخر قرآنی تجلیل به عمل می‌آید که امسال از «آقای دهقانی» از استان همدان و «آقای رضا ابوالقاسمی» تجلیل خواهد شد.

نیلی احمد آبادی یادآور شد: در طراحی مسابقات تلاش شده است تا از ظرفیت اجرایی و مخاطبان استان همدان به عنوان یکی از نقاط برجسته و قله‌های استان به بهترین شکل استفاده شود و امیدواریم این جشنواره نیز مانند دوره‌های گذشته در خاطره‌ها ماندگار و جزو برترین‌ها باشد.

وی در پایان از اضافه شدن بخش تقدیر از رسانه‌ها خبر داد و گفت: امسال به منظور ارج نهادن به حضور موثر اصحاب رسانه تقدیر ویژه‌ای از ۲ رسانه برتر خواهیم داشت و با توجه به میزبانی شایسته استان همدان ۲ گروه قرآنی از این استان به عنوان سهمیه حق میزبانی در مسابقات نهایی حضور خواهند داشت.