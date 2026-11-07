به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی عزیزی ظهر شنبه در نشست خبری هجدهمین دور مسابقات قرآنی «مدهامتان» با تشریح اقدامات اجرایی و برنامه‌های پیش‌بینی شده برای میزبانی این دوره از مسابقات «مدهامتان» اظهار کرد: پس از برگزاری نشست‌های هماهنگی در تهران با حضور استاندار همدان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و سایر مسئولان مرتبط پیگیری‌های لازم برای برگزاری این رویداد در همدان آغاز شد.

وی افزود: کمیته‌های مختلف اجرایی تشکیل شد و موضوعات مربوط به تامین اعتبارات، هماهنگی‌های اجرایی و فضاسازی شهری در دستور کار قرار گرفت و با همکاری شهرداری، اقدامات تبلیغاتی و فضاسازی شهری انجام شد و اطلاعیه‌های مربوط به مسابقات در سطح شهر و اجتماعات شبانه توزیع شد تا شهروندان از برگزاری این رویداد قرآنی مطلع شوند.

مسئول دبیرخانه هجدهمین دوره مسابقات کشوری قرآنی «مدهامتان» با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری محافل قرآنی در سطح استان گفت: در کنار برگزاری مسابقات مقرر شد ۱۵۰ کرسی تلاوت قرآن کریم به نام ۱۵۰ شهید جنگ ۱۲روزه و شهدای ۴۰ روز اخیر در استان برگزار شود و این کرسی‌ها میان شهرستان‌های استان تقسیم شده و هر شهرستان با دریافت سهمیه از طریق فرمانداری نسبت به تشکیل ستاد و برنامه‌ریزی برای اجرای این برنامه‌ها اقدام کرده است.

وی با بیان اینکه برگزاری کرسی‌های تلاوت از ۱۰ آبان آغاز شده و تا ۲۲ آبان ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: از این تعداد سهم شهرستان همدان ۴۷ کرسی است و این محافل با استفاده از ظرفیت تجمعات شبانه، امامزادگان و بقاع متبرکه، مساجد و با همکاری دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان تبلیغات اسلامی و آموزش‌ و پرورش برگزار می‌شود.

حجت الاسلام عزیزی همچنین از انجام هماهنگی‌های لازم برای استقبال و اسکان شرکت‌کنندگان خبر داد و گفت: از ساعات پایانی شب گذشته مهمانان و شرکت‌کنندگان در شهر همدان حضور پیدا کردند و عوامل اجرایی تا ساعات اولیه صبح مشغول استقبال، اسکان و پذیرایی از آن‌ها بودند و خدمات پذیرایی و اسکان نیز تا استقرار کامل مهمانان در هتل باباطاهر ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و گردشگری تدارک دیده شده برای مهمانان تصریح کرد: با همکاری اداره‌ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و شهرداری همدان برنامه‌های همدانگردی برای مهمانان پیش‌بینی شده است تا در فرصت مناسب از جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی شهر همچون موزه تاریخ طبیعی، آرامگاه بوعلی‌سینا و باغ موزه دفاع مقدس بازدید کنند.

مسئول دبیرخانه هجدهمین دوره مسابقات کشوری قرآنی «مدهامتان» در پایان ضمن قدردانی از همکاری صداوسیمای مرکز همدان در پوشش رسانه‌ای و پخش زنده بخش‌هایی از برنامه‌ها و همچنین تلاش اعضای کمیته‌های اجرایی و دستگاه‌های همکار، بیان کرد: امیدواریم استان همدان میزبانی شایسته‌ای از شرکت‌کنندگان و فعالان قرآنی کشور به عمل آورد.