به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا جوادی ظهر شنبه در نشست خبری هجدهمین دوره مسابقات کشوری قرآنی «مدهامتان» با اشاره به میزبانی متوالی استان همدان از این رویداد اظهار کرد: شورای شهر و شهرداری همواره از برنامه‌های قرآنی حمایت کرده‌اند و حتی در صورت فراهم نشدن حمایت مالی مورد انتظار نیز تلاش می‌کنیم این رویداد با بهترین کیفیت ممکن برگزار شود چراکه کار قرآنی نباید روی زمین بماند.

وی افزود: رویداد قرآنی «مدهامتان» در کنار ایجاد نشاط اجتماعی زمینه ساز تقویت امید و گسترش جریان فعالیت‌های قرآنی در استان است و همدان در طول سال میزبان برنامه‌های متنوعی در حوزه‌های مختلف فرهنگی، هنری و قرآنی بوده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با بیان اینکه همدان از استان‌های شاخص در میزبانی رویدادهای فرهنگی و هنری است، تصریح کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی علاوه بر ارتقای ظرفیت‌های فرهنگی استان به ایجاد نشاط اجتماعی و افزایش امید در جامعه کمک می‌کند.

وی با اشاره به برگزاری نشست‌ها و برنامه‌های تخصصی در سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: همواره تلاش داشته‌ایم زمینه میزبانی همدان از رویدادهای مهم قرآنی فراهم شود چراکه استان‌های متعددی متقاضی میزبانی این مسابقات هستند و حضور دوباره این رویداد در همدان مسئولیت ما را برای میزبانی شایسته دوچندان می‌کند.

جوادی با تاکید بر نقش مساجد در توسعه فعالیت‌های قرآنی گفت: جریان سازی قرآنی از مسیر مساجد در حال پیگیری است و در این دوره تلاش شده چارچوب برگزاری مسابقات با رویکردی متفاوت نسبت به دوره‌های گذشته دنبال شود.

وی با اشاره به ارزیابی‌های انجام‌شده از دوره گذشته و رشد قابل توجه شمار شرکت‌کنندگان نسبت به سال قبل ادامه داد: مسابقات «مدهامتان» به یک جریان اثرگذار و موفق در حوزه فعالیت‌های قرآنی تبدیل شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در ادامه از تداوم برنامه‌های قرآنی استان تا پایان سال خبر داد و افزود: برگزاری بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت با مشارکت پیش‌بینی شده حدود سه هزار نفر و همچنین برپایی نمایشگاه قرآن کریم از دیگر برنامه‌های پیش رو در استان همدان است.

وی در پایان با تاکید بر اهمیت مشارکت خانواده قرآنی استان در این رویداد خاطرنشان کرد: همراهی فعالان، موسسات و چهره‌های قرآنی همدان نقش مهمی در تقویت و استمرار این جریان فرهنگی دارد.