به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی ظهر جمعه در خطبه‌های عبادی سیاسی جمعه همدان پس از دعوت خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی با استناد به آیات قرآن کریم پیرامون مواجهه حضرت موسی (ع) با انحراف گوساله‌پرستی بنی‌اسرائیل اظهار کرد: یکی از مصادیق بارز تقوا توبه حقیقی در هنگام خطا و اشتباه است و برخورد حضرت موسی (ع) با جریان انحراف سامری و سپس مواجهه قاطع و بی‌نظیر آن حضرت با کل امت بنی‌اسرائیل درس‌های بزرگی برای تاریخ دارد.

وی با اشاره به اینکه انسان بیشترین محبت را نسبت به جان، آبرو و منافع خود دارد و هیچ‌گاه به‌طور آگاهانه و از روی بدخواهی محض به دنبال ضرر زدن به خودش نیست، افزود: حتی شدیدترین محبت‌ها در عالم مانند عشق مادر به فرزند در برابر «حب ذات و حب نفس» انسان رنگ می‌بازد به طوری که در آیات قرآن تصریح شده که در روز قیامت انسان جهنمی حاضر است همه هستی و حتی عزیزترین کسانش را فدا کند تا خود از عذاب نجات یابد.

امام جمعه همدان با طرح این پرسش که با وجود این حب ذات شدید چرا انسان گاهی دست به گناه می‌زند و به خود ظلم می‌کند، تصریح کرد: انسان ضرر مالی را در دنیا جبران‌پذیر می‌داند اما گاهی نفس اماره و وسوسه‌های شیطان ابدیت انسان را تباه می‌کند و مشکل اینجاست که انسان، گناه، بی عفتی، غیبت، تهمت، گران‌فروشی، آبروریزی و زخم زبان را در ظاهر خیر و لذت‌بخش می‌بیند و چون باطن و عاقبت جهنمی آن را تشخیص نمی‌دهد، فریب می‌خورد.

شیطان دین گریزی را با عناوینی فریبنده زیبا جلوه می‌دهد

آیت‌الله شعبانی موثقی با یادآوری فرازهایی از دعای هفدهم صحیفه سجادیه، خاطرنشان کرد: ابلیس و نفس اماره کار را به جایی می‌رسانند که زشتی‌ها، گناه و دین گریزی را با عناوینی فریبنده همچون روشنفکری، بروز بودن و مدرنیته زیبا جلوه می‌دهند تا انسان متحجر و امل به نظر نرسد و هنگامی که انسان اسیر دام شیطان شد، هنجارهای الهی و حلال و حرام خدا را به سخره می‌گیرد.

وی افزود: هنر شیطان تزیین و تصویرگری است و او مرز میان خیر و شر را در هم می‌ریزد تا امر پلید به عنوان ارزش قلمداد شود، در مقابل معصومین (ع) به این دلیل گناه نمی‌کنند که به پشت پرده و باطن حقیقی معصیت آگاه هستند و می‌دانند فرجام گناه ظلم به نفس است.

نماینده ولی فقیه در استان همدان گفت: حضرت موسی (ع) به بنی‌اسرائیل گوشزد کرد که با گوساله‌پرستی در واقع با سرنوشت خود بازی کردید و خیال نکنید با این کار توانستید سر خدا کلاه بگذارید.

وی افزود: هیچ پیامبری حتی پیامبر اعظم اسلام(ص) و حضرت موسی (ع) نمی‌تواند به اجبار کسی را نجات دهد اگر خود فرد اراده نکند چنانکه پیامبر (ص) نیز نتوانست ابوجهل، ابوسفیان و معاویه را هدایت کند چرا که اراده و خواست درونی در طرف مقابل وجود نداشت.

آیت الله شعبانی موثقی با اشاره به این که خداوند انسان را نخست در بهشت جای داد تا همگان بدانند سرمنزل مقصود و خانه اصلی بشر بهشت برین است، یادآور شد: خداوند انسان را برای جهنمی شدن خلق نکرده است و خروج از مسیر الهی با انتخاب خود انسان رخ می‌دهد و اصلاح ابدیت و نجات از حیله‌های شیطان نیز تنها در گروی اراده و خواست خودِ انسان است.

وی در ادامه با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی از حضور پرشور و برجسته دانش‌آموزان و مجموعه آموزش و پرورش در تجمع این روز قدردانی کرد و افزود: روحیه استکبار ستیزی و ایستادگی در برابر ظلم در نسل جدید و نوجوانانی که امروز در میادین رشد می‌کنند، بسیار ارزشمند است.

روحیه استکباری از روزهای نخست شکل‌گیری آمریکا وجود داشته است

امام جمعه همدان با بیان اینکه دشمنی آمریکا و مستکبران اختصاصی به جمهوری اسلامی ایران ندارد، تصریح کرد: این روحیه استکباری از همان روزهای نخست شکل‌گیری کشور آمریکا همیشه وجود داشته است و اگر تاریخ ۲۰۰ ساله این کشور مطالعه شود، شباهت بسیار زیادی با رژیم صهیونیستی دارد؛ آن زمان که ریشه فاسد انگلیسی وارد سرزمین‌های آمریکا شد، بومیان و سرخپوستان را با جنایت و اخراج از سرزمین مادری‌شان بیرون راندند.

وی به وقایع تاریخی سال ۱۸۳۰ میلادی اشاره کرد و گفت: در آن زمان دولت مرکزی آمریکا به ریاست «جکسون» دستور صادر کرد که سرخپوستان از سرزمین‌های خود اخراج شوند و برخی از این افراد تا ۲ هزار کیلومتر تبعید شدند و در تاریخ آمریکا این مسیر به «مسیر اشک‌ها» معروف شد که در آن هزاران نفر از سرخپوستان به دلیل تمایل تسلط بر سرزمین جان باختند.

آیت‌الله شعبانی موثقی با اشاره به اسناد و مستندات تاریخی و فیلم‌های ساخته شده از این وقایع افزود: آمریکایی‌ها حتی در مذاکرات خود با باقی مانده سرخپوستان نیز سیاست فریب و نسل‌کشی را دنبال می‌کردند چنانکه در مذاکرات تکه زمین‌های بی‌حاصل را به عنوان وعده مطرح می‌کردند و نماینده سرخپوستان به صراحت به آن‌ها گفت که شما با تکه زمینی که چیزی در آن رشد نمی‌کند می‌خواهید ما را زمین‌گیر کرده و نسلمان را از ریشه درآورید.

خطیب جمعه همدان با اشاره به وقایع سال ۱۸۹۰ و کشتار سرخپوستان خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها حتی به ۲۰ نفر از سربازانی که بیشترین جنایت را در کشتار مردم مرتکب شده بودند، مدال افتخار دادند همان‌گونه که به فرمانده بمباران اتمی ژاپن یا فرمانده ناو آمریکایی که هواپیمای مسافربری ایران را در سال ۶۷ سرنگون کرد، مدال افتخار دادند و مدال افتخار در فرهنگ آمریکایی متعلق به کسی است که جنایت بیشتری کند.

وی با یادآوری ده‌ها گور دسته‌جمعی دانش آموزی در ایالات آمریکا و کانادا یادآور شد: دانش‌آموزان سرخپوست را به بهانه «وحشی» بودن از خانواده‌هایشان جدا کرده و در مدارس آمریکایی اسکان می‌دادند که بسیاری از آنها کشته و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند و امروز نیز کانادا و آمریکا که مدعی حقوق بشر هستند، کارنامه سیاهی از گورهای دسته‌جمعی بومیان دارند.

آیت‌الله شعبانی موثقی افزود: احزاب سیاسی آمریکا اعم از جمهوری‌خواه و دموکرات شاخ و برگ‌های مختلف یک شجره خبیثه هستند و هرچند تاکتیک‌ها و نقشه‌هایشان متفاوت است اما تفکر حاکم و میوه این شجره همیشه ظلم است. با این حال مفتضح شدن دولت آمریکا و رئیس‌جمهور آن در سال‌های اخیر نتیجه مقاومت ملت ایران، تجمعات مردمی، ایستادگی نیروهای مسلح و منطقه‌ای کردن مقاومت بوده است.

ساخت تسلیحات بازدارنده مطالبه عموم مردم است

امام جمعه همدان در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به تهدیدات دشمن تصریح کرد: برخورد مسئولان در برابر تهدیدات دشمن باید محکم و بازدارنده باشد؛ انتظار مردم این است که مسئولان ما نیز دشمن را تهدید کرده و در عمل آن را اجرا کنند و دشمن بداند تهدید برای او هزینه دارد.

وی با اشاره به مطالبات مردمی در حوزه دفاعی گفت: تهدیدات دشمن مردم را به این سمت برده که مطالبه ساخت تسلیحات بازدارنده از جمله بمب هسته‌ای را مطرح کنند و این یک مطالبه عمومی است هرچند تصمیم‌گیری در این خصوص به عهده سران کشور است اما دشمن باید بداند که جمهوری اسلامی برای یک جنگ تمام‌عیار بدون محدودیت جغرافیایی و بدون هیچ ملاحظه‌ای آماده شده است و اگر دشمن بار دیگر دست از پا خطا کند، بیشتر در باتلاق فرو خواهد رفت.

آیت‌الله شعبانی موثقی در پایان خطاب به متولیان فرهنگی کشور و استان همدان بیان کرد: گاهی تسامح مجموعه‌های حاکمیتی در مسائل فرهنگی یا حتی تسامح در برخی رفتارهای منجر به فاجعه فرهنگی در فضای عمومی غیرقابل پذیرش است و دستگاه‌ها و ادارات دولتی و حاکمیتی نباید در برابر مسائل ضد فرهنگی تسامح به خرج دهند و مطالبه مردم مراقبت جدی در این زمینه است.