به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی در خطبه‌های نماز جمعه رشت با اشاره به جایگاه حاکمیت الهی در نظام اسلامی اظهار کرد: بر اساس ادله قرآنی و روایی، حاکمیت الهی در رأس خود پیامبر اکرم (ص) و پس از ایشان ائمه هدی (ع) را شامل می‌شود و در دوران غیبت نیز با تشکیل حکومت اسلامی، ولایت فقیه عهده‌دار این مسئولیت است.

وی با اشاره به روایات مربوط به آیه ۵۹ سوره نساء و موضوع اطاعت از خدا، پیامبر و اولی‌الامر افزود: در منابع روایی، احادیث متعددی درباره جایگاه اولی‌الامر و حقوق آنان بر عهده مردم نقل شده است که نشان می‌دهد رعایت این حقوق در سامان‌یافتن نظام اجتماعی اسلام نقش اساسی دارد.

امام جمعه رشت با اشاره به روایتی از جابر بن عبدالله انصاری درباره تفسیر آیه «أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» گفت: در این روایت، پیامبر اکرم (ص) امامان پس از خود را به‌عنوان جانشینان و پیشوایان امت معرفی می‌کنند و سلسله امامت از حضرت علی (ع) تا حضرت مهدی (عج) را برمی‌شمارند.

فلاحتی با اشاره به بخش‌هایی از این روایت درباره غیبت امام زمان (عج) تصریح کرد: همان‌گونه که مردم از نور خورشید بهره‌مند می‌شوند، حتی اگر ابرها آن را بپوشانند، مؤمنان نیز در دوران غیبت از وجود و ولایت امام زمان (عج) بهره‌مند هستند.

آمریکا با ایستادگی ملت ایران با انزوای سیاسی مواجه شده است

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید حسن تهرانی‌مقدم، پدر موشکی ایران، اظهار کرد: پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه سالروز شهادت این شهید والامقام است که نقش مهمی در توسعه توان موشکی کشور داشت.

فلاحتی با اشاره به جنایات آمریکا در عرصه بین‌المللی و با استناد به آیات ۲۲ سوره سجده و ۸۴ سوره اعراف افزود: سنت الهی بر این است که جنایتکاران و مجرمان سرانجام با عاقبت اعمال خود مواجه شوند.

وی حضور و ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان را عامل مهمی در ناکامی سیاست‌های آمریکا دانست و گفت: ملت ایران با مقاومت و انسجام خود نشان داده است که در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر عقب‌نشینی نمی‌کند.

امام جمعه رشت با انتقاد از سیاست‌های دولت آمریکا در منطقه و جهان، اقدامات این کشور را عامل گسترش تروریسم، جنگ، ناامنی و ترور شخصیت‌ها و نخبگان دانست و تأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان و اراده خود توانسته در برابر این سیاست‌ها ایستادگی کند.

وی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا درباره جایگاه ایران در منطقه افزود: دشمنان باید بدانند ملت ایران از استقلال، تمامیت ارضی و هویت دینی خود دست نخواهد کشید و هیچ قدرتی نمی‌تواند اراده این ملت را در هم بشکند.

فلاحتی همچنین با اشاره به تحولات رژیم صهیونیستی و گزارش‌های منتشرشده درباره احتمال فروپاشی سیاسی این رژیم اظهار امیدواری کرد که سرانجام ملت‌های مظلوم منطقه، به‌ویژه مردم فلسطین، شاهد آزادی قدس و نابودی ظلم و اشغالگری باشند.

تبعیت از رهبری خط قرمز نظام در تصمیمات جنگ و صلح است

نماینده ولی‌فقیه در گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی مباحث مطرح‌شده درباره پرونده هسته‌ای و موضوع داشتن سلاح هسته‌ای اظهار کرد: در نظام جمهوری اسلامی، رهبر معظم انقلاب مرجع اصلی تصمیم‌گیری در موضوعات کلان از جمله جنگ و صلح و نحوه مواجهه با دشمنان هستند و تبعیت از فرامین و مواضع ایشان، خط قرمز همه مسئولان و مردم است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ استقلال و خوداتکایی کشور افزود: ملت ایران برای اداره کشور، تأمین نیازهای اقتصادی و دفاع از سرزمین خود به قدرت‌های خارجی وابسته نیست و ایمان، توانمندی جوانان و ظرفیت‌های داخلی مهم‌ترین پشتوانه جمهوری اسلامی است.

فلاحتی با اشاره به آیه ۶۰ سوره انفال «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» بیان کرد: این آیه بر ضرورت آمادگی همه‌جانبه مسلمانان در برابر دشمنان تأکید دارد و مفهوم قدرت در آن محدود به ابزار خاصی نیست، بلکه همه ظرفیت‌های دفاعی، نظامی، انسانی و تجهیزاتی را در بر می‌گیرد.

وی با اشاره به تفسیر علامه طباطبایی از این آیه در تفسیر المیزان گفت: مفهوم قدرت، هر آن چیزی است که امکان انجام مأموریت و مقابله با دشمن را فراهم کند و مسلمانان باید متناسب با شرایط و تهدیدهای موجود، توان دفاعی خود را افزایش دهند.

امام جمعه رشت با بیان اینکه آمادگی دفاعی باید متناسب با تهدیدهای احتمالی آینده نیز باشد، افزود: بر اساس این نگاه، جامعه اسلامی باید از ظرفیت‌های علمی، فناوری و نظامی برای ایجاد بازدارندگی و جلوگیری از تجاوز دشمنان برخوردار باشد.

وی در ادامه با اشاره به موضوع سلاح هسته‌ای و بازدارندگی نظامی تصریح کرد: از نگاه تفسیری مطرح‌شده، آیه ۶۰ سوره انفال بر آمادگی و برخورداری از همه ظرفیت‌های قدرت دفاعی دلالت دارد و به اعتقاد وی، این آیه به‌خودی‌خود استفاده از هیچ ابزار بازدارنده‌ای را نفی نمی‌کند.

فلاحتی با اشاره به برخورداری برخی کشورهای جهان از تسلیحات هسته‌ای گفت: در حالی که برخی قدرت‌ها از این تسلیحات برای ایجاد ترس و بازدارندگی استفاده می‌کنند، جمهوری اسلامی نیز باید درباره ظرفیت‌های دفاعی خود با نگاه مستقل و بر اساس مصالح و ملاحظات نظام تصمیم‌گیری کند.

وی در عین حال تأکید کرد: استفاده از هرگونه سلاح برای کشتار انسان‌های بی‌گناه از نظر دینی ممنوع است و جمهوری اسلامی در مواجهه با دشمنان نیز باید این ملاحظات را رعایت کند.

امام جمعه رشت با اشاره به پیشرفت‌های دفاعی کشور پس از دوران دفاع مقدس اظهار کرد: ایران در سال‌های ابتدایی جنگ حتی در تأمین ابتدایی‌ترین تجهیزات نظامی با محدودیت مواجه بود، اما با تکیه بر توان داخلی و تلاش جوانان به پیشرفت‌های قابل توجهی در حوزه موشکی و دفاعی دست یافت.

فلاحتی با تأکید بر اینکه تصمیم‌گیری نهایی درباره مسائل راهبردی کشور بر عهده رهبری است، گفت: همه مسئولان و مردم باید در موضوعات کلان تابع نظر و فرامین رهبری باشند و نباید اجازه دهند تحلیل‌ها و فضاسازی‌های رسانه‌ای دشمن، موجب تضعیف روحیه خودباوری و استقلال ملی شود.