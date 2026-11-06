به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا باوقار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مشگین‌شهر با دعوت مردم به رعایت تقوای الهی عفت و حیا را از جلوه‌های مهم تقوا دانست و اظهار کرد: زیست عفیفانه با حضور اجتماعی بانوان منافاتی ندارد و زنان می‌توانند با حفظ کرامت و ارزش‌های دینی در عرصه‌های مختلف جامعه نقش‌آفرینی کنند.

وی با اشاره به داستان دختران حضرت شعیب(ع) در سوره قصص، آنان را الگویی از عفت، پاکدامنی و مسئولیت‌پذیری معرفی کرد و افزود: اسلام مخالف حضور اجتماعی بانوان نیست، بلکه بر رعایت حریم‌ها و ارزش‌های اخلاقی در کنار فعالیت‌های اجتماعی تأکید دارد.

امام جمعه مشگین‌شهر همچنین بر ضرورت همکاری مردان در محیط خانواده و رعایت حریم عفاف در محیط‌های اداری تأکید کرد.

حجت الاسلام باوقار در ادامه تبیین طرح «زندگی با آیه‌ها» اظهار کرد: بر اساس آموزه‌های قرآن کریم، مؤمنان در مسیر حق و برای تحقق اهداف الهی مبارزه می‌کنند و جبهه باطل نیز در مسیر طغیان قرار دارد.

وی با بیان اینکه همه انسان‌ها در زندگی درگیر مبارزه و تقابل هستند، افزود: تفاوت در هدف این مبارزه است؛ مؤمنان برای رضای الهی و رسیدن به رستگاری تلاش می‌کنند و نباید از امکانات و تجهیزات دشمن هراس داشته باشند، چراکه قدرت مؤمنان به قدرت لایزال الهی متصل است.

امام جمعه مشگین‌شهر با اشاره به یوم‌الله ۱۳ آبان، این روز را نماد انقلاب دوم و تحقیر استکبار جهانی دانست و گفت: ملت ایران باید در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا با استواری ایستادگی کند.

وی با قدردانی از حضور حماسی مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان تصریح کرد: در جنگ تحمیلی سوم نیز ایستادگی و انسجام ملت ایران موجب عقب‌نشینی دشمن شده است.

آماده برای تمام سناریوهای دشمن

حجت الاسلام باوقار با اشاره به چهار سناریوی احتمالی دشمن شامل مذاکره و آتش‌بس همراه با حفظ آمادگی دفاعی، تشدید درگیری‌ها و اقدامات تروریستی و سایبری، آغاز مجدد جنگ مستقیم و توافق محدود و موقت، خاطرنشان کرد: ملت بزرگ ایران برای مواجهه با تمامی این سناریوها آمادگی دارد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل معیشتی مردم و حفظ زیرساخت‌های کشور افزود: تجربه جنگ گذشته نشان داده است که هرگونه اقدام نظامی مجدد علیه ایران با پاسخ قاطع نیروهای مسلح مواجه خواهد شد.

امام جمعه مشگین‌شهر همچنین با اشاره به هشدارهای رهبر معظم انقلاب درباره گستردگی جغرافیای جنگ تأکید کرد: در صورت تکرار تهدید و تجاوز، منشأ تهدید با قدرت مورد هدف قرار خواهد گرفت.

وی در پایان، حضور و پشتیبانی مردم در صحنه و خیابان را از عوامل مهم تقویت نیروهای مسلح دانست و بر ضرورت حفظ وحدت، انسجام و آمادگی ملی در برابر توطئه‌های دشمن تأکید کرد.