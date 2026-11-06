به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان پیش از ظهر جمعه اعلام کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، از امروز جمعه تا اواسط هفته آینده، رشد ابر و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پدیده غالب جوی در سطح استان خواهد بود.

بر این اساس، امروز بعدازظهر در برخی مناطق جنوبی و جنوب شرقی، به‌ویژه ارتفاعات این نواحی، ضمن رشد ابر، وقوع بارش پراکنده باران محتمل است.

طبق اعلام هواشناسی کرمان همچنین از امشب تا صبح یکشنبه، با وزش باد شدید و انتقال غبار به استان کرمان، خیزش گردوخاک، افزایش غلظت غبار و کاهش کیفیت هوا برای نیمه غربی، مناطق شمالی و برخی مناطق جنوب شرقی پیش‌بینی می‌شود.

شایان ذکر است در بعدازظهر روزهای یکشنبه و دوشنبه نیز در برخی مناطق شمالی و شمال غربی استان کرمان، ضمن رشد ابر، وقوع بارش پراکنده باران مورد انتظار است.