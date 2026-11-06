به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با افزایش حجم تردد خودروها در محورهای مواصلاتی شمال کشور، مسیر جنوب به شمال جاده کندوان مسدود شده و تردد در این محور به‌صورت یک‌طرفه در مسیر شمال به جنوب جریان دارد.

آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی مازندران و مسیرهای منتهی به استان نشان می‌دهد که تردد در برخی مقاطع محورهای کندوان و هراز با ترافیک نیمه‌سنگین و سنگین همراه است.

در محور کندوان مسیر جنوب به شمال به دلیل اجرای محدودیت ترافیکی مسدود شده و خودروها تنها در مسیر شمال به جنوب امکان تردد دارند.

همچنین در محور هراز نیز ترافیک در برخی محدوده‌ها نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده و رانندگان برای عبور از این محور باید زمان بیشتری را در نظر بگیرند.

در مقابل، وضعیت تردد در محورهای سوادکوه و کیاسر عادی و روان است و مشکل خاصی در جریان عبور خودروها گزارش نشده است.

با توجه به شرایط ترافیکی حاکم بر جاده‌های شمالی، به رانندگان توصیه می‌شود پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کرده، ضمن رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه، از هرگونه عجله و سبقت غیرمجاز خودداری کنند.