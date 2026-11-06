به گزارش خبرنگار مهر، یارالله کاکولوند در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه خرم‌آباد، به مناسبت بیست‌وپنجمین سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف، با تشریح فلسفه شکل‌گیری و دستاوردهای این نهاد مردمی، اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف نهادی برخاسته از بطن جامعه و در خدمت مردم است که با هدف کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و تسهیل حل‌وفصل اختلافات شکل گرفته است.

وی افزود: این نهاد در طول سال‌های فعالیت خود توسعه یافته و امروز در حوزه‌هایی همچون داوری عمومی و تخصصی، میانجیگری، شوراهای حل اختلاف و نهاد صلح‌یاری در قالب ستاد ملی صبر فعالیت می‌کند.

ظرفیت طوایف و عشایر برای گسترش فرهنگ صلح

رئیس شوراهای حل اختلاف لرستان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مردمی در حل اختلافات، گفت: بزرگان، نخبگان و افراد اثرگذار طوایف و عشایر می‌توانند نقش مهمی در حل‌وفصل اختلافات و ایجاد صلح و سازش داشته باشند.

کاکولوند از نخبگان و معتمدان استان خواست با مشارکت در این مسیر، دستگاه قضایی را در کاهش پرونده‌ها و ترویج فرهنگ گذشت و مصالحه یاری کنند.

وی با اشاره به نتایج تلاش‌های صلح‌یاران و اعضای شوراهای حل اختلاف در استان تصریح کرد: از سال گذشته تاکنون بیش از ۲۰ فقره قتل عمد با پیگیری و تلاش این مجموعه‌ها به صلح و سازش منتهی شده است.

گذشت اولیای دم از ۳۰ میلیارد تومان دیه در الیگودرز

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری لرستان در ادامه به برگزاری یکی از نمونه‌های شاخص صلح و سازش در استان اشاره کرد و گفت: ماه گذشته جلسه خون‌صلح با حضور بیش از دو هزار نفر در شهرستان الیگودرز برگزار شد که در جریان آن، اولیای دم از دریافت ۳۰ میلیارد تومان دیه گذشتند و این مبلغ را به پنج میلیارد تومان کاهش دادند.

وی افزود: مبلغ پنج میلیارد تومان نیز در همان جلسه و با مشارکت و همراهی مردم به‌صورت گلریزان جمع‌آوری شد؛ رویدادی که جلوه‌ای از همدلی اجتماعی و ظرفیت فرهنگ گذشت در جامعه لرستان بود.

دعوت از مردم برای استفاده از ظرفیت داوری و میانجیگری

کاکولوند در بخش دیگری از سخنان خود از شهروندان خواست برای حل‌وفصل اختلافات، از ظرفیت نهادهای داوری، میانجیگری و شوراهای حل اختلاف استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: اعتماد مردم به این نهادها می‌تواند ضمن تسریع در رسیدگی به اختلافات، از مراجعات غیرضروری به مراجع قضایی و افزایش ورودی پرونده‌ها جلوگیری کند.

رئیس شوراهای حل اختلاف لرستان در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و برای نابودی دشمنان اسلام و آزادی قدس شریف دعا کرد.