به گزارش خبرگزاری مهر، سعید هرمزیان از دستگیری یکی از متخلفان باسابقه شکار غیرمجاز در جریان گشت و کنترل نیروهای یگان حفاظت این پارک خبر داد و گفت: نیروهای یگان حفاظت پارک ملی بمو موفق به شناسایی و دستگیری یکی از متخلفان باسابقه در زمینه شکار غیرمجاز شدند.

وی افزود: در بازرسی از این فرد، یک قبضه سلاح گلوله‌زنی دوربین‌دار، دوربین چشمی، فشنگ جنگی و تعدادی ادوات شکار کشف و ضبط شد.

سرپرست پارک ملی بمو ادامه داد: متهم به همراه اقلام مکشوفه برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد. این فرد پیش از این نیز دارای پرونده‌های متعدد در زمینه تخلفات شکار غیرمجاز بوده است.