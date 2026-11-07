به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته معامله‌گران و بر اساس محاسبات این خبرگزاری از داده‌های تجاری، پس از افزایش صادرات گازوئیل چین از ماه ژوئیه و درنتیجه افت ذخیره‌سازی‌های داخلی به پایین‌ترین حجم در چند سال‌ اخیر، پالایشگاه‌های این کشور تاکنون فقط حدود ۵۰۰ هزار تن گازوئیل برای بارگیری در ماه نوامبر فروخته‌اند.

از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ماه فوریه، صادرات سوخت چین، تأمین‌کننده آسیا، با نوسان همراه بوده است، زیرا دولت این کشور محدودیت‌هایی را برای اولویت‌بندی تأمین نیاز داخلی اعمال و پالایشگاه‌ها را ملزم کرد تا برای فروش‌ ماهانه مجوزهای لازم را دریافت کنند.

بااین‌حال، تحلیلگران گفته‌اند که از زمان تعدیل محدودیت‌های صادراتی چین در ماه ژوئیه، صادرات گازوئیل این کشور به بالاترین حجم در سال‌های اخیر رسیده است.

چین در ماه اوت یک میلیون و ۳۳۰ هزار تن و در ماه سپتامبر یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن گازوئیل صادر کرد که این موضوع سبب کاهش ذخیره‌سازی‌ها در این کشور شده است.

پنج فعال حوزه تجارت و صنعت اعلام کردند: با وجود اینکه پالایشگاه‌ها هنوز قراردادهای مربوط به نیمه دوم ماه نوامبر را نهایی نکرده‌اند، اما برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که مجموع صادرات گازوئیل چین در ماه جاری به کمتر از ۸۰۰ هزار تن کاهش یابد. بر اساس داده‌های گمرکی، این رقم پایین‌ترین حجم از ماه ژوئیه تاکنون به‌ شمار می‌رود.

در همین حال، دو منبع اعلام کردند که بارگیری دست‌کم دو محموله دیگر برای نیمه دوم ماه نوامبر برنامه‌ریزی شده است.

به گفته معامله‌گران، با وجود افزایش حاشیه سود صادرات در هفته گذشته به ۸۰۰ یوان (۱۲۰ دلار و ۳۰ سنت) برای هر تن، کاهش صادرات گازوئیل ضروری است؛ زیرا ذخیره‌سازی سوخت چین به دلیل تقاضای ثابت در بازار داخلی و تولید کمتر از انتظار پالایشگاه‌ها افت کرده است.

داده‌های شرکت مشاوره «اویل‌کم» (Oilchem) نشان داد که ذخیره‌سازی‌های تجاری گازوئیل چین تا پایان ماه اکتبر به ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تن (معادل ۸۳ میلیون بشکه) کاهش یافت که پایین‌ترین حجم از زمان آغاز ثبت آمار از سوی این شرکت مشاوره در سال ۲۰۱۱ به‌ شمار می‌رود.

این شرکت همچنین اعلام کرد قیمت عمده‌فروشی گازوئیل در استان شاندونگ، قطب پالایشگاهی چین، به بیش از ۱۰ هزار یوان در هر تن افزایش یافته که بالاترین قیمت از سال ۲۰۱۸ است.

محدودیت در فروش داخلی گازوئیل

به گفته یکی از عمده‌فروشان در استان گوانگ‌دونگ و یک تحلیلگر در شرکت مشاوره «اس‌سی‌آی» (SCI)، پالایشگاه‌های چین در حدود یک هفته گذشته فروش گازوئیل به مصرف‌کنندگان عمده و معامله‌گران را کاهش داده‌اند.

این توزیع‌کننده که در استان گوانگ‌دونگ فعالیت دارد، بیان کرد که در برخی موارد، پالایشگاه‌ها فروش هر تن گازوئیل را با سه تن بنزین ارائه کرده‌اند تا با توجه به تقاضای کمتر برای بنزین، حاشیه سود خود را به حداکثر برسانند.

رانندگان کامیون در چند استان چین ازجمله گوانگ‌دونگ، هبی، هوبی، شاندونگ، فوجیان، ژجیانگ و مغولستان داخلی، در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که برخی جایگاه‌ها فروش گازوئیل را سهمیه‌بندی کرده و برخی رانندگان موفق به دریافت سوخت نشده‌اند.

پس از صدور چهارمین بسته سهمیه‌های صادرات بنزین، گازوئیل و سوخت جت چین، پیش‌بینی می‌شود این کشور در دو ماه پایانی سال ۲۰۲۶ صادرات خود را افزایش دهد. با صدور چهارمین بسته، مجموع سهمیه سالانه چین به ۴۲ میلیون تن می‌رسد که ۶ درصد بیشتر از سال گذشته است.

داده‌های گمرکی نشان داد که چین از ژانویه تا سپتامبر بیش از ۲۳ میلیون تن از این سه نوع سوخت را صادر کرده است. این کشور در سال ۲۰۲۵ به‌طور میانگین ماهانه ۳ میلیون تن بنزین، گازوئیل و سوخت جت صادر می‌کرد.

بر اساس برآوردهای چند معامله‌گر، صادرات بنزین چین در ماه نوامبر ممکن است به کمتر از یک میلیون تن برسد. این کاهش صادرات ناشی از محدودیت فروش پالایشگاه‌هاست، زیرا حاشیه سود بنزین در آسیا از اواخر اکتبر تاکنون با حدود ۲۰ دلار کاهش به کمتر از ۷ دلار برای هر بشکه رسیده است که پایین‌ترین حجم از ماه فوریه به شمار می‌رود.