علی خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت طرح‌های فدراسیون ورزش‌های همگانی اظهار داشت: برنامه‌های محله‌محور فدراسیون را با جدیت دنبال می‌کنیم. یکی از این برنامه‌ها طرح «کوچه گل‌کوچک» است که با استقبال خوبی مواجه شده و تاکنون بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ تیم برای حضور در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند. البته این آمار مربوط به زمان اعلام‌شده در ابتدای روز است و احتمال افزایش آن وجود دارد.

وی افزود: قصد داریم مهلت ثبت‌نام این طرح را تا پایان ماه تمدید کنیم و پس از آن به سمت رونمایی و اجرای مسابقات برویم. استقبال در برخی شهرستان‌ها فوق‌العاده بوده اما در بعضی مناطق نیز میزان مشارکت پایین‌تر از انتظار است که امیدواریم در فرصت باقی‌مانده شرایط بهتری ایجاد شود.

خلیلی با اشاره به اهداف اجرای طرح کوچه گل‌کوچک خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما محله‌محوری و برگزاری مسابقات در دل کوچه‌ها و محله‌هاست تا علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی و افزایش هم‌نشینی مردم زمینه استعدادیابی و توسعه فعالیت بدنی نیز فراهم شود.

ثبت‌نام بیش از ۲۵۰۰ ایستگاه ورزشی در سامانه فدراسیون

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی در ادامه درباره طرح «پارک فعال» گفت: یکی از برنامه‌های مهم ما توسعه ورزش آسان و ارزان در سطح جامعه است. به همین منظور سامانه‌ای با هدف ساماندهی ایستگاه‌های ورزشی پارک‌ها راه‌اندازی کردیم تا بتوانیم روی مربیان و ایستگاه‌ها سرمایه‌گذاری کنیم و از حضور مربیان توانمند و علمی در این مراکز بهره ببریم.

وی ادامه داد: هدف این است که مردم بدانند در چه مناطقی می‌توانند به‌صورت رایگان ورزش کنند. تاکنون بیش از ۲۵۰۰ ایستگاه در سراسر کشور در این سامانه ثبت شده‌اند و هر روز نیز به تعداد آن‌ها اضافه می‌شود. همچنین بیش از ۳۰ هزار ورزشکار در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند.

خلیلی با اشاره به طراحی سازوکار رقابتی برای افزایش انگیزه ایستگاه‌های ورزشی تصریح کرد: برای ساماندهی بهتر این مجموعه‌ها رقابتی میان پارک‌ها و ایستگاه‌های ورزشی تحت عنوان «پارک فعال» طراحی کرده‌ایم. مقررات این طرح با کمک مربیان ایستگاه‌های روزانه تدوین شده و خوشبختانه در این زمینه به انسجام خوبی رسیده‌ایم. امیدواریم از ماه آینده اجرای رویداد پارک فعال و رقابت میان ایستگاه‌ها آغاز شود تا ضمن ایجاد انگیزه بیشتر شاهد رونق فعالیت‌های ورزشی در پارک‌ها باشیم.

اصفهان و تبریز در مسیر اجرای شهر فعال

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی درباره طرح «شهر فعال» نیز گفت: این طرح با حمایت و دستور وزیر ورزش و جوانان در سطح کشور دنبال می‌شود. هدف ما این است که محیط‌های شهری به شکلی طراحی شوند که دسترسی مردم به امکانات ورزشی و فعالیت بدنی آسان‌تر باشد و شهروندان کمتر به استفاده از وسایل موتوری وابسته باشند.

وی افزود: در شهر فعال باید شرایطی فراهم شود که سالمندان، کودکان، زنان و مردان و تمام گروه‌های مختلف جامعه بتوانند از امکانات شهری استفاده کنند و فعالیت بدنی به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شود.

خلیلی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه خاطرنشان کرد: رونمایی از این طرح با اصفهان آغاز شد و در تبریز نیز اقدامات مربوط به طراحی و اجرای شهر فعال انجام شده و خروجی کار آماده ارائه به مسئولان و مدیران برنامه‌ریزی شهری است.

وی ادامه داد: با استان‌های گلستان و سمنان و همچنین شهرهای رشت و لاهیجان تفاهم‌نامه همکاری امضا کرده‌ایم و اقدامات اجرایی آن‌ها در حال پیگیری است. روزهای گذشته نیز با برازجان و گناوه در استان بوشهر تفاهم‌نامه شهر فعال امضا کردیم و قرار است با شهرداری شیراز نیز تفاهم‌نامه‌ای در همین زمینه منعقد کنیم تا فرآیند ارزیابی و اجرای طرح در این شهر آغاز شود.

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی تأکید کرد: شهرهای زیادی متقاضی اجرای این برنامه هستند و تلاش می‌کنیم با اولویت‌بندی درخواست‌ها تفاهم‌نامه‌های لازم را منعقد کنیم. امیدواریم بتوانیم شهرها را بر اساس رویکرد محیط‌محور و انسان‌محور تعریف کنیم تا برنامه‌ریزان شهری شرایطی فراهم کنند که فعالیت بدنی در سبد زندگی مردم قرار بگیرد.

طرح‌های فدراسیون بر اساس نیاز جامعه طراحی می‌شوند

خلیلی در پاسخ به این سؤال که چه تعداد از طرح‌های فدراسیون به مرحله اجرا رسیده و چه برنامه‌هایی همچنان در مرحله مطالعاتی یا آزمایشی قرار دارند، اظهار داشت: ما در طول دوران مدیریتی خود معمولاً برنامه‌ها را بر اساس مطالعات تطبیقی پیش می‌بریم. ابتدا نیازهای جامعه را شناسایی می‌کنیم و سپس بررسی می‌کنیم که در سایر کشورهای دنیا چه اقداماتی در این زمینه انجام شده بر همین اساس برنامه‌ها را طراحی و اجرا می‌کنیم.

وی افزود: در حوزه ورزش همگانی ظرفیت بسیار زیادی برای فعالیت وجود دارد چرا که جامعه به این موضوع نیاز دارد و بسیاری از فعالیت‌های ورزشی نیز به امکانات پیچیده و پرهزینه احتیاج ندارند. برای مثال نهادینه کردن پیاده‌روی و ورزش‌های روزانه در میان مردم از جمله اقداماتی است که می‌توان با هزینه و امکانات محدود دنبال کرد و ما نیز طرح‌هایی در این زمینه اجرا کرده‌ایم.

خلیلی با اشاره به سامانه شهر فعال گفت: برای این طرح نیز سامانه‌ای طراحی شده که در آن مناطق و محیط‌های شهری نقطه‌گذاری می‌شوند و شهروندان می‌توانند از طریق سیستم اطلاعات جغرافیایی به امکانات و فضاهای موجود دسترسی پیدا کنند و محل‌های مناسب برای فعالیت بدنی را شناسایی کنند.

وی خاطرنشان کرد: به یاد ندارم طرحی را آغاز کرده باشیم و به دلیل نداشتن قابلیت اجرا آن را نیمه‌تمام رها کرده باشیم. البته برای اجرای برنامه‌ها به حمایت و پشتوانه نیاز داریم اما تلاش کرده‌ایم طرح‌هایی را دنبال کنیم که قابلیت عملیاتی شدن داشته باشند.

برای اجرای برنامه‌ها دست خالی برنگشتیم

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی در پاسخ به پرسشی درباره میزان کفایت اعتبارات اختصاص‌یافته برای اجرای طرح‌های ملی این فدراسیون گفت: نمی‌توان گفت اعتباراتی که در اختیار داریم به‌طور کامل پاسخگوی تمام برنامه‌هاست اما حمایت‌های وزارت ورزش و جوانان در سال گذشته و همراهی وزیر ورزش کمک بسیار خوبی برای عملیاتی کردن برنامه‌ها بوده است.

وی افزود: تا امروز در حوزه همگانی کردن ورزش مشکل مالی جدی احساس نکرده‌ایم. هر زمان برای اجرای برنامه‌ای اراده کرده‌ایم از حمایت و پشتیبانی وزارتخانه و مسئولان محلی برخوردار شده‌ایم و دست خالی برنگشته‌ایم.

خلیلی در پایان خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است هر زمان اراده‌ای برای انجام کاری در مسیر خدمت به مردم وجود داشته حامیان خوبی نیز برای اجرای آن پیدا شده‌اند. مهم این است که اراده لازم برای خدمتگزاری و توسعه ورزش در میان مردم وجود داشته باشد و امیدواریم با ادامه این حمایت‌ها بتوانیم برنامه‌های بیشتری را در سراسر کشور به مرحله اجرا برسانیم.