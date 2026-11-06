به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی نقوی، در حاشیه برگزاری نماز جمعه این شهرستان، با تأکید بر ضرورت مراقبت از اعمال و رفتار انسان، اظهار کرد: تقوای الهی تنها به انجام اعمال صالح محدود نمی‌شود، بلکه انسان مؤمن باید پیش از انجام عمل، هنگام انجام آن و پس از پایان آن نیز مراقب نیت، رفتار و آثار اعمال خود باشد.

امام جمعه لنگرود با اشاره به اینکه حفظ و نگهداری اعمال صالح دشوارتر از انجام آن‌هاست، افزود: گاهی انسان برای انجام یک عبادت یا عمل نیک، زمان و انرژی صرف می‌کند، اما با یک رفتار نادرست یا گناه، آثار معنوی آن را از بین می‌برد؛ از همین رو مراقبت پس از عمل اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به فضیلت نماز جمعه و جایگاه آن در تقویت شعائر الهی تصریح کرد: حضور در نماز جمعه تنها انجام یک فریضه عبادی نیست، بلکه اجتماع مؤمنان در کنار یکدیگر، بدون توجه به تفاوت‌های قومی، اجتماعی، اقتصادی و علمی، جلوه‌ای از انسجام و وحدت امت اسلامی است.

حجت الاسلام نقوی با بیان اینکه برخی وسوسه‌های شیطانی انسان را از حضور در اجتماعات دینی بازمی‌دارد، گفت: گاهی شیطان با بهانه‌هایی مانند ترس از ریا، انسان را به گوشه‌نشینی و دوری از اجتماعات عبادی دعوت می‌کند، در حالی که اقامه نماز جماعت و حضور در اجتماعات دینی، از مصادیق تعظیم شعائر الهی است.

وی با استناد به روایتی از امام جواد(ع)، توفیق الهی را از نیازهای همیشگی مؤمنان برشمرد و بیان کرد: انسان مؤمن باید همواره توجه داشته باشد که هر عمل خیری با توفیق خداوند انجام می‌شود و نباید موفقیت در عبادت و بندگی را به خود نسبت دهد.

آرزوهای طولانی، زمینه‌ساز غفلت از آخرت است

امام جمعه لنگرود در ادامه با اشاره به کلام امیرالمؤمنین علی(ع) در نهج‌البلاغه، دو عامل پیروی از هوای نفس و آرزوهای طولانی را از مهم‌ترین آسیب‌های انسان دانست و اظهار کرد: امیرالمؤمنین(ع) در خطبه‌های ۲۸ و ۴۲ نهج‌البلاغه، نسبت به این دو مسئله هشدار داده‌اند و آن‌ها را از عوامل نگرانی درباره سرنوشت انسان معرفی کرده‌اند.

حجت الاسلام نقوی با بیان اینکه آرزو داشتن به‌خودی‌خود مسئله‌ای منفی نیست، افزود: مشکل از جایی آغاز می‌شود که خواسته‌ها و آرزوهای دنیوی به دغدغه اصلی زندگی تبدیل شده و تمام فکر و تلاش انسان را به خود مشغول کنند.

وی با اشاره به حکایتی از گلستان سعدی درباره تاجری که تمام عمر خود را در اندیشه سفرهای تجاری، افزایش سرمایه و گسترش کسب‌وکار سپری می‌کرد، گفت: انسان گاهی چنان درگیر برنامه‌ها و آرزوهای دنیوی می‌شود که فرصت توجه به آخرت و حقیقت زندگی را از دست می‌دهد.

امام جمعه لنگرود با یادآوری این حکایت و پاسخ حکیمانه سعدی به آن تاجر، به مضمون این بیت اشاره کرد: «چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور» و تأکید کرد: آرزوهای بی‌پایان موجب فراموشی آخرت می‌شود و انسان باید در کنار تلاش برای زندگی دنیوی، برای حیات اخروی خود نیز توشه‌ای فراهم کند.

غفلت از یاد خدا، حسرت اهل بهشت است

حجت الاسلام نقوی با تأکید بر ضرورت یاد همیشگی خداوند، اظهار کرد: انسان مؤمن باید تلاش کند در هیچ شرایطی از یاد خدا غافل نشود و در همه حالات زندگی، توجه به پروردگار را در وجود خود حفظ کند.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم درباره یاد خدا در حالت ایستاده، نشسته و خوابیده، افزود: اگرچه انسان‌ها ممکن است در مقاطع مختلف زندگی دچار غفلت شوند، اما باید همواره در مسیر بازگشت به خداوند و تقویت ارتباط معنوی با پروردگار تلاش کنند.

امام جمعه لنگرود با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) درباره حسرت اهل بهشت بیان کرد: اهل بهشت برای امور دنیوی حسرت نمی‌خورند، اما نسبت به لحظاتی که در دنیا بدون یاد خدا سپری کرده‌اند، افسوس خواهند خورد؛ این مسئله نشان‌دهنده ارزش لحظات عمر و ضرورت بهره‌گیری از فرصت بندگی است.

وی همچنین با تأکید بر اینکه انسان در دنیا و آخرت همواره نیازمند خداوند است، تصریح کرد: رابطه انسان با پروردگار هیچ‌گاه قطع نمی‌شود و انسان در تمام مراحل حیات خود، مخلوق و نیازمند خداوند است؛ بنابراین نباید دل‌بستگی به امور و اشخاص دنیوی جایگاه خداوند را در زندگی انسان تحت‌تأثیر قرار دهد.

آمریکا در طول هفت دهه همواره به دنبال سلطه بر ایران بوده است

حجت الاسلام نقوی با اشاره به پیام رهبر انقلاب به مناسبت ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، از حضور گسترده مردم در راهپیمایی این روز قدردانی کرد و گفت: سیزدهم آبان مجموعه‌ای از نقاط عطف تقابل جبهه حق و باطل و جبهه مظلومان در برابر ظالمان را در خود جای داده و ملت ایران امروز بیش از هر زمان دیگری ماهیت دشمنی آمریکا را شناخته است.

وی با اشاره به سابقه بیش از هفت دهه اقدامات خصمانه آمریکا علیه ملت ایران افزود: کودتای ۲۸ مرداد با هدف استمرار چپاول منابع و سرمایه‌های ملی ایران، به‌ویژه منابع نفتی، از نخستین نقاط عطف این دشمنی بود و پس از آن نیز آمریکا با حمایت از حکومت پهلوی، تأسیس ساواک و ایجاد فضای سنگین امنیتی، زمینه سرکوب حرکت‌های اعتراضی مردم را فراهم کرد.

امام جمعه لنگرود با اشاره به اقدامات آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصریح کرد: حمایت از گروه‌های تجزیه‌طلب، کودتاگران و منافقین، پشتیبانی از رژیم بعث در جنگ تحمیلی، حمله به هواپیمای مسافربری، اعمال تحریم‌های گسترده اقتصادی، حمایت از آشوب‌ها و فتنه‌ها، ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و دست‌اندازی به دارایی‌های ملت ایران، بخشی از اقدامات خصمانه آمریکا علیه کشورمان بوده است.

حجت الاسلام نقوی با اشاره به جنگ‌های تحمیلی اخیر و به شهادت رسیدن جمعی از دانشمندان، فرماندهان و مردم بی‌گناه ایران خاطرنشان کرد: آمریکا در تمام این مراحل به دنبال تحمیل سلطه و تسلیم ملت ایران بوده و حتی در آخرین اقدامات خود، بدون رعایت ظواهر و ادعاهای بین‌المللی، به دنبال تضعیف، تجزیه و نابودی استقلال کشور است.

وی با بیان اینکه ملت ایران در برابر این زیاده‌خواهی‌ها ایستادگی کرده است، گفت: دشمن در هر مرحله با اراده مستحکم ملت ایران مواجه شده و نتیجه محاسبات غلط خود را با هزینه‌های سنگین متحمل شده است.

وحدت ملی، راهبرد اصلی مقابله با زیاده‌خواهی دشمن است

امام جمعه لنگرود با اشاره به بخش دیگری از پیام رهبر انقلاب درباره تحولات منطقه و جایگاه راهبردی ایران اظهار کرد: تحولات خلیج فارس و تنگه هرمز، ضعف و ناتوانی آمریکا و حکومت‌هایی را که به جای ملت‌های خود به قدرت‌های خارجی تکیه می‌کنند، آشکار کرده است.

حجت الاسلام نقوی با اشاره به اهمیت مدیریت ایران بر تنگه هرمز و تحولات جبهه مقاومت افزود: ایستادگی ایران در برابر تجاوزات و اقدامات خصمانه، در کنار حماسه‌آفرینی جبهه مقاومت از فلسطین و لبنان تا عراق و یمن، نشانه‌ای از قدرت و انسجام جبهه حق است.

وی با تأکید بر اینکه توکل، استقامت و فداکاری از عوامل پیروزی جبهه حق است، تصریح کرد: هرگاه جبهه حق با ایمان و اراده در برابر جبهه باطل ایستادگی کند، قدرت ظاهری دشمن نمی‌تواند مانع تحقق وعده‌های الهی شود.

امام جمعه لنگرود با اشاره به ضرورت پرهیز از امید بستن به تغییر احزاب سیاسی آمریکا یا تصور تغییر رفتار این کشور با دادن امتیاز، گفت: دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در دشمنی با ملت ایران تفاوتی ندارند و تصور اینکه با امتیاز دادن می‌توان آمریکا را از دشمنی منصرف کرد، اشتباهی بزرگ است.

حجت الاسلام نقوی افزود: آرزوی آمریکا تسلیم بی‌قیدوشرط ملت ایران است و هرگونه گرایش تسلیم‌آمیز در برابر دشمن، سرمایه عظیمی را که به برکت خون شهدا و فداکاری مردم به دست آمده، در معرض تهدید قرار می‌دهد و دشمن را برای زیاده‌خواهی‌های بیشتر جسورتر می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه تنها راه رسیدن به بازدارندگی، استمرار راهبرد ایران قوی و پیشرفت همه‌جانبه است، بیان کرد: یکپارچگی، وحدت و انسجام اجتماعی باید در گفتار و کردار مردم و مسئولان نمود داشته باشد و به‌عنوان عنصر اصلی موفقیت کشور مورد توجه قرار گیرد.

مسئولان در کنار حمایت مردم، خدمت جهادی را تقویت کنند

امام جمعه لنگرود با اشاره به ضرورت توجه مسئولان به مطالبات مردم اظهار کرد: همان‌طور که حمایت ملت از مسئولان اهمیت دارد، استمرار خدمت‌رسانی مضاعف و جهادی، صمیمیت با مردم، تأمین معیشت و آسایش جامعه و حفظ عزت و استقلال کشور نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

حجت الاسلام نقوی با تأکید بر نقش نسل جوان در ساخت آینده کشور گفت: جوانان، دانشجویان و دانش‌آموزان قشر پیشرو در ساختن آینده روشن و شکوهمند ایران هستند و مسئولیت آنان تنها به حضور در مناسبت‌هایی مانند ۱۳ آبان محدود نمی‌شود.

وی افزود: نسل جوان باید همواره در مسیر مقابله با یأس و ناامیدی و تقویت فرهنگ امید و خودباوری حرکت کند و برای تحقق این مأموریت، خود را به سلاح علم، تقوا، مهارت، اخلاق، اراده و تلاش مجهز سازد.

شهید تهرانی‌مقدم؛ نماد خودباوری و مجاهدت علمی است

امام جمعه لنگرود با اشاره به ۲۱ آبان، سالروز شهادت سردار شهید حسن تهرانی‌مقدم، از مجاهدت‌های این شهید در مسیر تقویت توان دفاعی کشور یاد کرد و گفت: ملت ایران مدیون تلاش‌ها و فداکاری‌های شهید تهرانی‌مقدم و دیگر دانشمندان و مجاهدانی است که برای اقتدار کشور از هیچ تلاشی دریغ نکردند.

حجت الاسلام نقوی با اشاره به اهمیت پیوند معنویت و پیشرفت علمی اظهار کرد: شهید تهرانی‌مقدم در مسیر فعالیت‌های علمی و تخصصی خود، در مواقعی که با دشواری‌های فکری و علمی مواجه می‌شد، به نماز و ارتباط با خداوند پناه می‌برد و این مسئله نشان می‌دهد که معنویت و توکل می‌تواند زمینه‌ساز شکوفایی فکر و خلاقیت انسان باشد.

وی با بیان اینکه انسان مؤمن و اهل بندگی در برابر مشکلات احساس بن‌بست نمی‌کند، افزود: نماز و یاد خداوند می‌تواند ذهن انسان را برای یافتن راه‌حل‌های تازه و عبور از دشواری‌ها آماده کند.

امام جمعه لنگرود در پایان با قدردانی از عوامل اجرایی نماز جمعه، امام جماعت، هیئت امنا و پایگاه بسیج مسجد هاشمی محله، به فعالیت‌های اجتماعی و قرآنی این مسجد اشاره کرد و گفت: این مسجد در حوزه خدمات اجتماعی و تحقق طرح «هر مسجد یک پایگاه قرآنی» از مساجد موفق شهرستان است و امید می‌رود این فعالیت‌ها با حمایت مردم و تلاش فعالان مسجد با قوت بیشتری ادامه یابد.