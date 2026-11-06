به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا، سرمربی تیم فوتبال سپاهان شامگاه جمعه ۱۵ آبان در نشست خبری پس از دیدار با ملوان در ورزشگاه نقش‌جهان اظهار داشت: از هواداران تشکر می‌کنم که از دقیقه یک تا پایان بازی تیم را تشویق کردند؛ نتایج خوبی گرفتیم در این بازی و برنامه‌هایی که می‌خواستیم را اجرا کردیم.

وی افزود: ملوان دقایقی از بازی باکیفیت بود، در نیمه اول سعی کردند خیلی ما را اذیت کنند؛ بازیکنان ما باهوش بودند و از فضای پشت دفاع‌های ملوان به خوبی استفاده کردیم.

نویدکیا تصریح کرد: در فوتبال همیشه نمی‌توان با تعداد گل بالا پیروز شد، مهم این است که تیم من تا پایان فصل این کیفیت را ادامه دهد، ممکن است یک روز بد باشیم مانند بازی با استقلال که خیلی بد بودیم؛ امسال سخت شروع کردیم، دلایل مختلفی داشت، بازیکن آنچنانی به جز کسری طاهری جذب نکردیم.

سرمربی سپاهان گفت: مشکلی که ما داریم این است که نمی‌دانیم بازی بعدی چه روزی است، مشکلی با ۴ یا ۵ روز یک بار بازی کردن نداریم؛ جام ملت‌ها کنسل شده است و برنامه جدید مشخص نیست‌.

وی ادامه داد: باید بازیکنانی که کمتر بازی کردند را در شرایط بازی نگه داریم؛ در فوتبال حرفه‌ای امروز خوب نیست که ندانیم چه روزی بازی داریم و بلاتکلیف باشیم.

نویدکیا با بیان این که تنوع گلزنان برای من خیلی لذت‌بخش است، خاطرنشان کرد: شاید خود بازیکن دوست دارد بیشتر گل بزند ولی برای یک مربی خوب است که بازیکنان بیشتری از نظر روحی شرایط بهتری داشته باشند.