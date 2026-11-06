به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بختیاری‌زاده سرمربی تیم فوتبال استقلال در نشست خبری پیش از دیدار مقابل استقلال خوزستان اظهار داشت: امیدوارم فردا هر دو تیم به دور از حواشی، بازی خوبی را به نمایش بگذارند. بازی کردن مقابل استقلال خوزستان در اهواز کار سختی است، اما تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا بتوانیم به پیروزی برسیم.



وی با اشاره به شرایط استقلال و ضرورت کسب نتایج مطلوب در مسابقات پیش رو گفت: استقلال تیم بزرگی است و در هر فصل باید بهترین عملکرد خودش را نشان دهد. مشکلات همیشه وجود دارند، اما برای عبور از چنین روزهایی باید روحیه تیمی داشته باشیم. برای من در بازی فردا مهم این است که پیروزی مقابل الشمال را فراموش کنیم و با تمرکز کامل به مصاف حریف برویم.



سرمربی استقلال در ادامه با تمجید از عملکرد بازیکنان این تیم عنوان کرد: هیچ تیمی کامل نیست، اما رفتار حرفه‌ای بازیکنان تیم من را امیدوار می‌کند. اگر تا امروز توانسته‌ایم انتظارات را برآورده کنیم، کمترین سهم متعلق به من و بیشترین سهم مربوط به بازیکنان است. معتقدم می‌توانیم از شرایط فعلی خودمان هم بهتر شویم.



بختیاری‌زاده درباره حمایت هواداران استقلال در دیدار مقابل الشمال در بصره خاطرنشان کرد: هواداران در بصره جو بسیار خوبی را ایجاد کردند. ایده بازی کردن در بصره را من با همفکری دوستانم در استقلال مطرح و عملی کردیم. از تمام هواداران استقلال و استقلال خوزستان نیز درخواست می‌کنم که بازی فردا به دور از توهین، تنش و مسائلی از این دست برگزار شود.



وی درباره آخرین وضعیت مصدومان استقلال برای این مسابقه توضیح داد: آشورماتوف کمی بهتر شده، اما هنوز به صد درصد آمادگی نرسیده است. علی محب نیز متأسفانه از ناحیه مچ پا آسیب دیده است. کوشکی هم شب گذشته راهی بیمارستان شد و در دیدار فردا غایب خواهد بود.



سرمربی استقلال در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره دعوت بازیکنان این تیم به تیم ملی فوتبال ایران گفت: خوشحال می‌شوم بازیکنان بیشتری از استقلال به تیم ملی دعوت شوند. مزد بازیکنی که خوب بازی می‌کند، دعوت شدن به تیم ملی است. همچنین معتقدم زمان همیشه می‌تواند به یک مربی کمک کند.