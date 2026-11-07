به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس درهفته دوازدهم لیگ برتر با نتیجه ۲ بر یک مقابل فجرسپاسی شیراز شکست خورد تا سومین باخت خود در فصل جاری را تجربه کند.

این شکست، سرخ‌پوشان را از صدر جدول پایین کشید و انتقادها از عملکرد خانگی این تیم و تفکرات تاکتیکی مهدی تارتار را افزایش داد. تارتار که بارها در نشست‌های خبری از قهرمانی پرسپولیس در فصل جاری صحبت کرده است، حالا نه‌تنها با افزایش تعداد منتقدان خود در میان هواداران روبه‌روست، بلکه در اتاق‌های مدیریتی باشگاه نیز مخالفانی پیدا کرده است.

پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، حدود یک ماه قبل با پیشنهاد کمیته فنی برای اضافه شدن یک دستیار خارجی به کادر فنی سرخ‌پوشان مواجه شد. او این موضوع را با تارتار در میان گذاشت، اما سرمربی پرسپولیس با این پیشنهاد مخالفت کرد. حالا مشکلات تاکتیکی تیم بیش از گذشته در جلسات مدیریتی باشگاه مورد بحث قرار می‌گیرد.

در همین راستا، باید دید خروجی جلسه صبح امروز هیئت‌مدیره باشگاه که سرمربی تیم نیز در آن حضور دارد، به تغییراتی در کادر فنی منجر خواهد شد یا مخالفان جدی تارتار ترجیح می‌دهند با ارائه آخرین هشدار به او درباره ادامه فعالیتش، فرصت دیگری در اختیار سرمربی سرخپوشان قرار دهند.

آنچه مشخص است دامنه حمایت‌ها از تارتار به‌شدت محدود شده و دیگر خبری از پشتیبانی قاطع مدیران و اطرافیان باشگاه از سرمربی پرسپولیس نیست. شرایطی که می‌تواند آینده نیمکت سرخ‌پوشان را با ابهام جدی روبه‌رو کند.