اصغر حاجیلو در گفتگو با خبر نگار مهر در خصوص تساوی استقلال تهران برابر همنام اهوازی خود گفت: آبی پوشان تهرانی در روزی که می‌توانستند با کسب سه امتیاز از زمین خارج شوند بدلیل خستگی زیاد و فشار بازی‌ها تنها یک امتیاز بدست آوردند و به تهران بازگشتند. استقلال با بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی نتوانست بازیکن به خدمت بگیرد و مجبور است با نفراتی که در اختیار دارد به میدان برود.

وی ادامه داد: البته استقلال با همین وضعیت هم چه در لیگ برتر و چه در لیگ نخبگان بهترین نتایج را گرفته و هوادران هم از عملکرد تیم راضی هستند. اگرچه این دیدار زیبا و پر برخورد و پرهیجان با تساوی به پایان رسید ولی تساوی عادلانه نبود و حق استقلال از این دیدار کسب سه امتیاز بازی بود.

نیم فصل باید استقلال تقویت شود

وی در خصوص وضعیت بازیکنان استقلال گفت: تلاش کادر فنی و بازیکنان برای موفقیت در لیگ برتر و لیگ نخبگان ستودنی است. آبی ها بر خلاف دیگر تیم های لیگ برتری با دست خالی به مصاف حریفان می‌روند و تلاش و غیرت آنها باعث شده تا راضی کننده نتیجه بگیرند. کم کم به نیم فصل نزدیک می‌شویم و وظیفه مدیریت باشگاه است که بر اساس قول‌هایی که داده نفرات مورد نظر کادر فنی را جذب کند تا استقلال با قدرت بیشتری لیگ را ادامه دهد.

مدیر عامل جدید خلاف وعده ها عمل نکند

کارشناس فوتبال در خصوص انتخاب متدین به عنوان مدیر عامل جدید استقلال گفت: خوشحالیم که بعد از گذشت دوسال و نیم استقلال صاحب مدیر عامل شد. مدیر عامل جدید در روز معارفه چند وعده داد که مهمترین آن باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی آبی پوشان بود. متدین باید به وعده اش عمل کند چون اگر این اتفاق رخ ندهد هواداران دیگر به او اعتماد نخواهند داشت.



وی ادامه داد: او باید تعامل خوبی با کادر فنی و بازیکنان داشته باشد و خلاف وعده هایش عمل نکند. هواداران و همه علاقمندان به استقلال انتظار زیادی از مدیر عامل جدید دارند. او وعده ده سال مدیریت با ثبات در استقلال را داده که ما هم امیدواریم این اتفاق صورت بگیرد ولی تجربه نشان داده که عمر مدیریتی در تیم های بزرگ و پر هوادار طولانی نیست و بستگی به شرایط تیمی دارد.

تعطیلی لیگ بسود استقلال است

حاجیلو در مورد تعطیلی لیگ بخاطر فیفا دی و دو بازی تیم ملی با عراق و فلسطین گفت: برای تیم ملی در همه بازی‌ها آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم یکبار دیگر بعد از گذشت ۵۰ سال بتوانیم به عنوان قهرمانی در جام ملت های آسیا دست پیدا کنیم. تعطیلی لیگ به سود استقلال است که بازی های فشرده ای انجام می دهد و هیچ استراحتی نداشته، این تعطیلی یک فرصت مناسب برای ریکاوری است تا بازیکنان با استراحت کامل و تمرینات منظم خود را آماده شروع دوباره لیگ برتر کنند.

آسانی باید حرفه ای تر عمل کند

وی در خصوص اخراج آسانی و عارف آقاسی در دیدار برابر استقلال خوزستان گفت: عارف یکی از بهترین های فوتبال ایران در این فصل است و باید با دقت بیشتری بازی کند. اخراج او درست بود و این اتفاق برای تمامی مدافعین فوتبال داخلی و خارجی رخ می‌دهد ولی آسانی باید حرفه ای تر باشد زود از کوره در نرفته و عصبانی نشود. ضمن اینکه حرکاتی نکند که باعث محرومیت او شود. آسانی یک مهره فوق العاده تاثیر گذار برای استقلال است و نبود او کاملا برنامه تاکتیکی بختیاری زاده را برهم می‌زند پس باید صبور و حرفه ای باشد و تنها تمرکزش برروی تمرینات و بازی و موفقیت استقلال باشد.

در فاز دفاعی خوب و در خط حمله ضعیف بودیم

حاجیلو با ابراز رضایت از عملکرد مدافعان استقلال و انتقاد از بازی مهاجمان گفت: استقلال همیشه در گذشته یک خط حمله فوق العاده داشته که بیشترین آمار گلزنی را داشته اند. متاسفانه امسال مهاجمان استقلال ضعیف بودند و نتوانستند دروازه حریفان را باز کنند. تعطیلی لیگ فرصت خوبی است تا کادر فنی تمرینات ویژه ای را برای مهاجمان در نظر بگیرید تا در ادامه مسابقات روند بهتری داشته باشند. ضمن اینکه با باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی کادر فنی باید مهاجم ششدانگ به خدمت بگیرد تا مشکل گلزنی تیم برطرف شود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: خط دفاع و دروازه بان استقلال از کیفیت بالایی برخوردار هستند و مدافعان به یک هماهنگی خوب و کامل رسیده و ساختار دفاعی استقلال شکل خود را پیدا کرده است. سهراب خودش یک مدافع کامل بوده و حالا تیمش هم یک خط دفاع محکم و قابل اطمینان را دارد و امیدوارم که این مدافعان آمادگی خود را تا پایان لیگ حفظ کنند و به راحتی اجازه گلزنی به حریف را ندهند.