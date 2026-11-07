به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عابد از مصدومیت پنج نفر در پی واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محور شیراز- اصفهان خبر داد و گفت: این حادثه ساعت ۶:۱۵ صبح امروز در اتوبان شیراز- اصفهان، پیش از حاجی‌آباد رخ داد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، کارشناسان اورژانس با سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند و اقدامات درمانی اولیه را برای مصدومان انجام دادند.

رئیس مرکز اورژانس فارس ادامه داد: هر پنج مصدوم پس از دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی در محل حادثه، برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید مطهری مرودشت منتقل شدند.