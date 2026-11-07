به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده صبح شنبه در نشست شورای آموزش‌وپرورش استان گیلان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز و فرهنگی، اظهار کرد: آموزش‌وپرورش به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه و آبادانی کشور دارد.

وی با بیان اینکه نیروی انسانی مهم‌ترین سرمایه و عامل توسعه، خودسازی، جامعه‌سازی و تمدن‌سازی است، افزود: دانش‌آموزان امروز سرمایه انسانی آینده کشور هستند و برنامه‌ریزی برای تربیت و توانمندسازی آنان باید در اولویت نظام تعلیم و تربیت قرار گیرد.

عدالت آموزشی؛ اولویت دولت چهاردهم

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به توجه دولت چهاردهم به ابعاد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آموزش‌وپرورش بیان کرد: عدالت آموزشی و نهضت مدرسه‌سازی از محورهای مهم برنامه‌های دولت است که با مشارکت خیران و استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی در استان‌های مختلف، از جمله گیلان، دنبال می‌شود.

محمودزاده با بیان اینکه ارتقای کیفیت آموزش و تربیت نیازمند برنامه‌ریزی و مشارکت همه بخش‌هاست، تصریح کرد: شورای آموزش‌وپرورش فرصتی برای هم‌فکری دستگاه‌های مختلف با هدف شناسایی مشکلات، ارائه راهکار و تصمیم‌گیری درباره مسائل این حوزه است.

وی با تأکید بر اینکه آموزش‌وپرورش به‌تنهایی قادر به انجام همه مسئولیت‌های خود نیست، گفت: دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس وظایف قانونی و مأموریت‌های تعیین‌شده در سند تحول بنیادین، در کنار آموزش‌وپرورش قرار گیرند و برای رفع کمبودها و ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مشارکت کنند.

ضرورت استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به ظرفیت دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌ها برای کمک به نظام تعلیم و تربیت افزود: بسیاری از نیازهای آموزشی و مهارتی معلمان را می‌توان با استفاده از امکانات علمی، آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه‌ها تأمین کرد و ضرورتی ندارد همه زیرساخت‌ها به‌صورت جداگانه در آموزش‌وپرورش ایجاد شود.

محمودزاده همچنین با اشاره به فعالیت دستگاه‌های عضو طرح نماد اظهار کرد: حدود ۱۴ دستگاه در این طرح مشارکت دارند و ظرفیت‌هایی مانند بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی می‌توانند در حل مسائل اجتماعی و تربیتی دانش‌آموزان نقش مؤثری ایفا کنند.

افزایش ۱.۵ نمره‌ای میانگین نمرات دانش‌آموزان

وی با اشاره به برخی دستاوردهای آموزشی کشور در سال جاری، گفت: با وجود شرایط دشوار و وضعیت جنگی کشور، میانگین نمرات دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم حدود یک‌ونیم نمره افزایش یافته است.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش‌وپرورش ادامه داد: دانش‌آموزان کشور در المپیادهای علمی نیز موفقیت‌های قابل توجهی کسب کرده‌اند و این دستاوردها نشان‌دهنده ظرفیت بالای نظام تعلیم و تربیت و تلاش مجموعه معلمان و دانش‌آموزان است.

مدارس غیردولتی؛ ظرفیتی برای اشتغال و ارتقای کیفیت آموزشی

محمودزاده با تأکید بر نقش مدارس غیردولتی در تکمیل ظرفیت‌های نظام آموزشی کشور اظهار کرد: بخشی از جریان آموزش و تربیت با مشارکت خانواده‌ها، مؤسسان مدارس غیردولتی و فعالان این حوزه شکل می‌گیرد و باید از این ظرفیت برای ارتقای کیفیت آموزشی و ایجاد فضای رقابتی سالم استفاده کرد.

وی با اشاره به سهم مدارس غیردولتی و مراکز آموزشی در ارائه خدمات آموزشی افزود: این مجموعه‌ها علاوه بر کمک به پوشش نیازهای آموزشی، ظرفیت قابل توجهی در حوزه اشتغال‌زایی دارند و نباید نقش اقتصادی و اجتماعی آن‌ها در سیاست‌گذاری‌ها نادیده گرفته شود.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش‌وپرورش با بیان اینکه حدود ۲۱۰ هزار معلم در مدارس غیردولتی کشور فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: بسیاری از این مدارس با ایجاد فرصت‌های شغلی برای ده‌ها و حتی بیش از ۱۰۰ نفر، در اشتغال‌زایی استان‌ها نیز نقش دارند.

محمودزاده خواستار توجه بیشتر دستگاه‌های اجرایی به مشکلات مؤسسان مدارس غیردولتی شد و گفت: موضوعاتی مانند واگذاری زمین، بیمه معلمان، مسائل مرتبط با تأمین اجتماعی و بهره‌مندی از تسهیلات و ظرفیت‌های کارگروه اشتغال باید با همکاری دستگاه‌های مسئول پیگیری شود.

وی با تأکید بر ضرورت طرح منظم مسائل مدارس غیردولتی در جلسات شورای آموزش‌وپرورش تصریح کرد: انتظار می‌رود با بررسی مطالبات و مشکلات این مدارس، تصمیمات لازم برای حمایت از مؤسسان و استفاده بهتر از ظرفیت مشارکت مردمی اتخاذ شود.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش‌وپرورش در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های استان گیلان در حوزه ورزش اشاره کرد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی و ساحلی استان برای توسعه فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان می‌تواند زمینه‌ساز تقویت زیرساخت‌های تربیت‌بدنی و افزایش مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های ورزشی باشد.