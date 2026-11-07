به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، دومین نشست «عصر فیلمنامه» توسط بانک فیلمنامه ایران با همکاری خانه سینما، با نمایش و بررسی فیلم سینمایی «بلفاست» ساخته کنت برانا برگزار می‌شود.

در دومین برنامه «عصر فیلمنامه»، فیلم سینمایی « بلفاست» ساخته کنت برانا به نمایش گذاشته می‌شود. پس از نمایش فیلم نیز، فیلمنامه، زاویه دید و ساختار روایی دراماتیک اثر مورد تحلیل و گفتگو قرار خواهد گرفت.

در این نشست مهدی سجاده چی فیلمنامه نویس، عزیزالله حاجی مشهدی منتقد سینما و محمود اربابی رئیس بانک فیلمنامه حضور خواهند داشت.

«بلفاست» در جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو ۲۰۲۱ برنده جایزه منتخب مردم شد. این فیلم در زمینه کارگردانی، فیلمنامه، فیلمبرداری و نقش‌آفرینی بازیگران مورد تحسین منتقدان قرار گرفت.

«عصر فیلمنامه» با هدف ایجاد فضایی برای دیدن، خواندن و گفتگو درباره فیلمنامه و بررسی ساختار روایی و دراماتیک آثار سینمایی برگزار می‌شود.

این برنامه دوشنبه ۱۸ آبان، ساعت ۱۴ در سالن سیف‌الله داد خانه سینما برگزار خواهد شد.

حضور علاقه‌مندان در این جلسه آزاد است.