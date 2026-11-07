منوچهر محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تشدید فعالیت سامانه بارشی و صدور هشدار قرمز هواشناسی اظهار کرد: با توجه به شرایط این سامانه، احتمال وقوع سیلاب، اختلال در شبکه‌های حمل‌ونقل و تأسیسات زیربنایی، وزش باد شدید، رعدوبرق و بارندگی‌های شدید و نقطه‌ای در استان وجود دارد.

آماده‌باش صددرصدی دستگاه‌های امدادی

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی و ارزیابی‌های انجام‌شده از مخاطرات احتمالی، هماهنگی‌های لازم از قبل با دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان صورت گرفته و اطلاع‌رسانی‌های ضروری نیز از طریق صداوسیمای مرکز استان، خبرگزاری‌ها، رسانه‌های محلی و اصحاب رسانه به اطلاع مردم رسیده است.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در حال حاضر تمامی تیم‌های امدادی، عملیاتی، خدماتی و پشتیبانی استان با حداکثر ظرفیت در آماده‌باش صددرصدی قرار دارند.

وی ادامه داد: شهرداران نیز موظف شده‌اند قرارگاه‌های مدیریت بحران شهری را فعال کرده و نیروها و ماشین‌آلات خود را برای مقابله با آب‌گرفتگی‌های احتمالی و سایر مخاطرات به‌کارگیری کنند.

محمدی با اشاره به آمادگی نیروهای راهداری بیان کرد: تمامی راهدارخانه‌های استان با تمام ظرفیت ماشین‌آلات و نیروهای عملیاتی پای کار هستند تا در صورت بروز ریزش کوه، انسداد مسیر یا نیاز به بازگشایی محورهای مواصلاتی اصلی و روستایی، اقدامات لازم در سریع‌ترین زمان انجام شود.

آب‌گرفتگی جزئی در یاسوج و ریزش در چهار روستای لنده

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد در تشریح آخرین وضعیت خسارات ناشی از بارندگی‌ها گفت: تاکنون خسارت قابل‌توجهی در استان گزارش نشده است.

وی افزود: آب‌گرفتگی‌های بسیار جزئی در شهر یاسوج داشتیم که شهرداری با فوریت وارد عمل شد و اقدامات لازم برای رفع آن انجام گرفت.

محمدی با اشاره به وضعیت شهرستان لنده اظهار کرد: در چهار روستای این شهرستان، مواردی از ریزش در جاده‌های روستایی گزارش شد که عملیات ریزش‌برداری با حضور و اقدام فوری نیروهای راهداری انجام گرفت.

وی همچنین به ناپایداری شبکه برق در روستای انارک از توابع بخش لوداب اشاره کرد و گفت: نیروهای عملیاتی شرکت برق در سریع‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شدند و پایداری شبکه برق برقرار شد.

بارندگی‌های پیش‌رو با بارش‌های معمولی متفاوت است

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت توجه مردم به هشدارهای هواشناسی عنوان کرد: بارندگی‌های پیش‌رو از نظر ماهیت با بارش‌های معمولی و همیشگی متفاوت است.

وی ادامه داد: بارش‌های این سامانه به‌صورت رگباری، نقطه‌ای و شدید و همراه با وزش باد شدید و رعدوبرق خواهد بود و به همین دلیل مخاطرات ناشی از آن نیز متفاوت است و مردم باید توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

هشدار مدیریت بحران به مردم و عشایر

محمدی از شهروندان خواست از انجام سفرهای غیرضروری به‌طور جدی خودداری کنند و گفت: طبیعت‌گردی و کوهنوردی تا پایان فعالیت این سامانه بارشی باید تعطیل شود.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی عشایر افزود: جابه‌جایی و تردد به ارتفاعات در شرایط ناپایدار جوی باید مورد توجه قرار گیرد و از حضور در مناطق پرخطر خودداری شود.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد همچنین درباره خطرات ناشی از طغیان رودخانه‌ها و مسیل‌ها هشدار داد و تأکید کرد: مردم از استقرار و توقف در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و آبراهه‌ها خودداری کنند و در مناطقی که احتمال وقوع سیلاب وجود دارد، به هیچ عنوان در معرض جریان آب قرار نگیرند.

وی در پایان اضافه کرد: تمامی دستگاه‌های امدادی، عملیاتی، خدماتی و پشتیبانی استان همچنان با آمادگی صددرصدی در حالت آماده‌باش قرار دارند و وضعیت محورهای مواصلاتی و شرایط مناطق مختلف استان به‌صورت مستمر رصد می‌شود.