به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، بی‌بی فاطمه حقیرالسادات در جمع ۱۵۰ نفر از طلاب و میهمانان جامعه‌المصطفی از بیش از ۱۵ کشور جهان که به همراه خانواده‌های خود به یزد سفر کرده بودند، با اشاره به جایگاه بین‌المللی این شهر، تعاملات مردمی را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری و تمدنی ایران دانست.

این دیدار همزمان با بازدید میهمانان از بافت تاریخی یزد برگزار شد و حاضران از مسجد جامع، محلات تاریخی شاه ابوالقاسم، فهادان و کوشکنو و بناهایی همچون زندان اسکندر و خانه لاری‌ها دیدن کردند.

حقیرالسادات در این نشست، بخشی از اقدامات کمیسیون گردشگری و میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد و شهرداری را در زمینه حفاظت، احیا و معرفی میراث تاریخی شهر تشریح کرد و به برنامه‌های بین‌المللی یزد، به‌ویژه توسعه روابط خواهرخواندگی، پرداخت.

وی با اشاره به حضور میهمانانی از کشورهای مختلف، از آنان خواست با معرفی جاذبه‌های تاریخی و گردشگری یزد در کشورهای محل سکونت خود، به‌عنوان سفیران فرهنگی ایران نقش‌آفرینی کنند.

همچنین پیشنهاد شد میهمانان با معرفی شهرهای مستعد خواهرخواندگی و برقراری ارتباط با مسئولان و مجموعه‌های مرتبط در کشورهای خود، زمینه گسترش شبکه روابط بین‌المللی یزد را فراهم کنند.

حقیرالسادات در بخش دیگری از این نشست، به توانمندی و نقش‌آفرینی زنان ایرانی در عرصه‌های علمی، اقتصادی، فرهنگی و میراثی اشاره کرد و ظرفیت آنان را برای الگوسازی در سطح بین‌المللی مورد تأکید قرار داد.

وی در پایان، معرفی هویت تاریخی و فرهنگی یزد در عرصه جهانی را نیازمند مشارکت فعال مردم و تقویت ارتباطات فرهنگی میان کشورها دانست.